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Скандал разгорается на станции скорой помощи Алматы
Диспетчеры станции скорой помощи Алматы жалуются на свалившуюся на них нагрузку после сокращения штата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Сокращение штата произвели в начале апреля и теперь, по словам сотрудников, им приходится работать полные сутки без напарника.
"В такой нагрузке работать одной невозможно. Я не смогла поесть, потому что я сказала диспетчеру центральному, что я выключусь, выйду из программы, есть такое у нас положение. Но она мне говорит: заправочный кабинет не может вам помочь? Почему он за кого-то должен делать чужую работу? Я выпила воды и у меня всё закружилось. Померила сахар, у меня 4. Я целый день не ела", - говорит диспетчер подстанции скорой помощи №2 города Алматы Эльвира Бадалбаева.
По её словам, в такой же ситуации оказались диспетчеры на всех 12 подстанциях скорой помощи Алматы. Штат диспетчеров сократился на сорок человек. Их работа легла на плечи сохранивших свои рабочие места.
Руководство службы скорой помощи говорит, оптимизация – вынужденная мера в рамках цифровизации документов. Держать большой штат нет необходимости. Но диспетчеров работать сутками никто не заставляет, мол, это желание самих работников.
"Согласно коллективного договора, сотрудникам разрешается работать 24 часа в сутки. Также сотрудник имеет право дробить эти сутки на 12 часов, на 14, также он может выйти на работу сегодня в день, завтра — в ночь", — говорит заместитель директора службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.
Деление рабочей смены на части никак не отразится на заработной плате сотрудников, уверяет руководство скорой помощи. И подчеркивает, после сокращения штатных единиц никто из работников на улице не остался, их перевели на другие должности.
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