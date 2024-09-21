Скандал на играх кочевников: в Кыргызстане нашли опубликовавшего провокационный ролик парня

ГКНБ Кыргызстана разыскали автора скандального ролика в социальных сетях во время V Всемирных игр кочевников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

По информации ведомства пользователь Косай Суюнгулов распространил в Facebook видеоролик, в котором водитель КамАЗа, гражданин Кыргызстана, демонстративно выкидывает казахстанский флаг. Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Сотрудники ГКНБ установили, что автор ролика — 21-летний гражданин КР. С ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа. Он признал, что допустил эмоциональный поступок.