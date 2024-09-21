  • 21 Сентября, 20:45
  • BAIGENEWS

Скандал на играх кочевников: в Кыргызстане нашли опубликовавшего провокационный ролик парня

Сегодня, 19:42
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Фото: скриншот с видео

ГКНБ Кыргызстана разыскали автора скандального ролика в социальных сетях во время V Всемирных игр кочевников в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg. 

По информации ведомства пользователь Косай Суюнгулов распространил в Facebook видеоролик, в котором водитель КамАЗа, гражданин Кыргызстана, демонстративно выкидывает казахстанский флаг. Видео вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Сотрудники ГКНБ установили, что автор ролика — 21-летний гражданин КР. С ним проведена разъяснительно-профилактическая беседа. Он признал, что допустил эмоциональный поступок.

"Ведомство призывает граждан не поддаваться на провокации и прекратить дальнейшие инсинуации, подстрекательство и спекуляции относительно спортивных игр, что может нанести ущерб братским и дружеским отношениям двух стран", — говорится в сообщении.

 

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