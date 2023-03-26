Скандал на Гран-при в Индии прокомментировали в Казахстанской федерации шахмат

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В Казахстанской федерации шахмат отреагировали на скандал в Нью-Дели, связанный с отказом Жансаи Абдумалик от участия в международном Гран-при, передаёт BaigeNews.kz.

Официальное сообщение появилось на странице организации в Instagram.

"Казахстанской общественностью активно обсуждаются вопросы организации турнира Гран-при по шахматам среди женщин в Нью-Дели. Казахстанская федерация шахмат считает необходимым заявить, что все вопросы, имеющие отношение к данному турниру, относятся к прерогативе ФИДЕ и организаторов турнира в Индии.Со своей стороны Федерация выражает поддержку казахстанским спортсменкам и надеется, что уровень организации женских шахматных турниров в мире будет расти", — отметили в федерации.

В КФШ также отметили, что федерация обсуждает сложившуюся ситуацию с ФИДЕ и всеми заинтересованными сторонами.

"Женская сборная страны по шахматам является гордостью казахстанского спорта. Мы уверены, что наши титулованные шахматистки смогут урегулировать сиюминутные разногласия и будут радовать почитателей своего таланта новыми победами, в том числе на командном уровне. Федерацией будут созданы для этого все необходимые условия", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее двухкратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в соцсетях обвинила коллегу по цеху — Жансаю Абдумалик в "неспортивном поведении" за то, что Жансая в последний момент отказалась участвовать в международном турнире. Бибисара посоветовала сообтесечтвеннице "завязывать со спортом, выйти замуж и варить мужу борщи". Абдумалик отреагировала на критику, обвинив Асаубаеву во лжи. Шахматистка объяснила, что не смогла участвовать в Гран-при из-за плохой организации турнира: проблем в аэропорту и гостинице. Абдумалик заявила, что "шахматисты заслуживают играть в безопасных и достойных условиях".

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович направил 11 оставшимся участницам турнира письмо с извинениями, в котором заявил, что для удобства шахматисток ФИДЕ назначит дополнительного координатора и предоставит компенсацию за любые дополнительные расходы, которые они понесли по прибытии в Индию.

Позже Жансаю Абдумалик поддержала её коллега из Германии Элизабет Петц. В комментариях фанаты отмечают, что каждая из девушек, возможно лукавит.