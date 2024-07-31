Скандал между акиматом и горожанами из-за обслуживания газопровода разгорелся в Костанае

Жители нового микрорайона Кунай в Костанае полтора года ждали подключения к голубому топливу. Когда технические моменты были решены, встал ребром вопрос бюрократический: кто должен обслуживать газопровод, который идет по фасаду домов? ОСИ отказывается брать на себя такую ответственность, а акимат настаивает. В ситуации разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

"Газ вешают на нас!"

Микрорайон Кунай расположен на окраине Костаная и застраивают его домами по госпрограмме и социальным жильем. Первые многоэтажки должны были сдать еще в 2020 году, но в планы вмешались пандемия и резко взлетевшие цены на стройматериалы. Председатель местного ОСИ Маржан Баймаганбет говорит, что ключи от квартиры получила лишь в декабре 2022 года. И к газу дом намеревались подключить через 6 месяцев. Но обещанного пришлось долго ждать. Выяснилось, что при возведении микрорайона начали одновременно делать вертикальную планировку, прокладывать магистральные сети и строить дома. При работах трубы газопровода частично повредили, а потому подключение к газу в Кунае затянулось. Но сейчас ремонт завершен, и голубое топливо, наконец, может появиться в домах горожан. Правда, на совсем не выгодных для жильцов условиях.

"Газ нам подключат только после того, как ОСИ заключит договор с сервисной компанией на обслуживание фасадного газопровода. Так нам сказали в отделе строительства. Только за техническое обслуживание требуют 40 тысяч тенге, а завтра если будут ремонтные работы, это все ляжет на плечи жильцов? Мы от имени ОСИ будем вынуждены собирать дополнительные деньги. И неизвестно, во сколько эти работы людям обойдутся", - возмущается Маржан Баймаганбет.

ОСИ направило письма с просьбой прояснить, кто прав, а кто виноват, в газовую компанию и в министерство энергетики, а также обратилось за консультацией к юристу.

"В газовой компании сказали, что договор на фасадное обслуживание газопровода должен заключать заказчик строительства, в нашем случае это отдел строительства Костаная. Мы ходили к юристу, чтобы она посмотрела на соответствие закону этого требования. Потому что в городе никто не заключает от имени ОСИ договор на обслуживание фасадного газопровода. Юрист нам сказала, что это неправильно, мол, когда нам продают квартиры, дом уже должен иметь все документы на подключение к газу. Не проблема сейчас 40 тысяч за техобслуживание заплатить, конечно. Но нас пугает, что дальше все траты лягут на людей", - поясняет председатель ОСИ.

Маржан Баймаганбет поддержали и другие жители микрорайона. Инвалид Руслан Конакбаев возмущен инициативой акимата. Он считает, что госорган просто перекладывает ответственность на людей.

"У меня в голове не укладывается, почему должны обслуживать фасадные газопроводы именно ОСИ и ПКСК многоэтажных домов. А вы представьте, если, допустим, случится какая-то утечка газа на этом фасадном трубопроводе? Как председатель ОСИ и его сотрудники поймут, что идет утечка? Должен же быть специалист, который своевременно за этим следит", - считает Руслан Конакбаев.

Жители микрорайона Кунай говорят, что из-за отсутствия газа в квартирах вынуждены готовить на электрических плитках. И счета за электроэнергию выходят внушительные.

"У людей уже образовались долги по 50-60 тысяч тенге за электроэнергию. И это при том, что договора в энергокомпанией заключили лишь недавно из-за отсутствия документации со стороны отдела жилищных отношений. В эту субботу нам даже пришли отключать свет. И вот представьте, без газа, без света бы мы сидели, семьи, у которых есть маленькие дети! Вопрос по газу решается, но мы должны понимать, что это не 100% точно. Потому что отдел строительство и отдел жилищных отношений у нас любят много обещать, но в конечном итоге мало делают", - возмущается Руслан Конакбаев.

"Нигде такого нет"

Ситуацию прокомментировали в областной Ассоциации ОСИ и ПТ. Здесь искренне не понимают, на каком основании объединения собственников имущества должны нести такую ответственность и брать на баланс трубы с газом, висящие на фасаде многоэтажек.

"Я сразу сказала, что это незаконно. Мы обзвонили все ПКСК, ОСИ, ПТ. Никогда ни у кого не было этого договора на обслуживание. Да, есть методика расчета тарифа для ОСИ, но там говорится только о техническом обслуживании газовых внутриквартирных сетей. Да, это мы делаем, заключаем договора с фирмой, которая имеет лицензию на обслуживание. Но ни в законе о газе, ни в жилищном законе нет такого, чтобы фасадный газопровод брали на себя ОСИ, ПКСК, КСК и так далее. Отдел строительства ссылается на 40 статью закона о жилищных отношениях. Но там в самой формулировке я не увидела, чтобы фасадный газопровод был", - поясняет председатель Ассоциации Альбина Мухамедьярова.

Специалист подчеркивает: содержать фасадный газопровод – очень ответственное дело, которое грозит многомиллионными издержками в будущем. Для малоквартирного дома такие траты не потянуть. Альбина Мухамедьярова говорит, что отдел строительства не правильно трактует закон.

"Власти считают, что раз трубы прикреплены к фасаду дома, значит, принадлежат жильцам. Но это абсолютно не так. Чтобы взять на их баланс ОСИ, отдел строительства должен передать фасадный газопровод со всей документацией. Это авторский, технический надзор, проекты все. Ни один заказчик не позволит себе передать все эти документы. К примеру, фасадный газопровод моего дома стоит на балансе газовой компании. И они его обслуживают. Так было всегда с советских времен. Не понимаю, что изменилось теперь", - говорит Альбина Мухамедьярова.

Но городские власти продолжают настаивать на своем, мол, фасадный газопровод – не их головная боль, а должен находиться на балансе обслуживающей дом компании. В противном случае пригрозили, что газ в дом несогласных не подадут.

"Стоимость обслуживания газопровода, приблизительно, составляет 40 тысяч тенге. Если поделить на 45 квартир, выходит чуть более 800 тенге в месяц на одну квартиру. Но жильцы говорят, что государство должно заключать данные договора, так как ранее, когда они жили в многоэтажных домах, о таком не слышали. Отдел строительства обратился в газовую компанию и прокуратуру Костаная с просьбой пояснить, должна ли эта обязанность лечь на нас, как заказчиков строительства. И по закону фасадный газопровод считается общедомовым имуществом, а значит, его обслуживание должны производить ОСИ и ПКСК", - пояснил руководитель отдела строительства Костаная Арсаин Байдаулетов.

Но ОСИ и жильцы микрорайона Кунай сдаваться так просто не собираются. Они обратились к юристу, и готовят документы в суд, где будут доказывать: отвечать за газопровод они не должны. Что решит Фемида, неизвестно, но точно можно сказать, что пока будут идти разбирательства, голубое топливо в домах кунайцев не подадут.

Фото автора.