Блогер Дарига Нуркеева, известная под никнеймом Daricorn, после скандала с рекламным роликом, в котором она сняла девятилетнего мальчика без согласия родителей, встретилась с героем видео и его мамой, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом девушка рассказала в сторис: на кадрах блогер сидит за столом вместе с мальчиком и его мамой.

"Еще раз хотела перед всеми извиниться. Это был большой урок для меня и для всего Казахстана - нельзя снимать маленьких детей без разрешения родителей. Мы полностью принимаем ответственность на себя", — сказала Дарига Нуркеева.

Фото с мальчиком она подписала "Happy end".

Ранее о скандале с видеороликом высказался Депутат Мажилиса Мурат Абенов. Он рассказал, что после случая с видео, которое стало вирусным, мальчик подвергся травле в соцсетях и в реальной жизни. Абенов отметил, что ситуация соответствует признакам кибербуллинга и требует вмешательства правоохранительных органов.

Депутат напомнил, что с 2020 года в Казахстане усилены меры защиты детей в интернете, а травля несовершеннолетних теперь является административным правонарушением. По его словам, виновных в этой ситуации — блогера и владельцев заведения — нужно привлечь к ответственности. Также он подчеркнул, что госорганы должны более активно бороться с такими нарушениями, а не просто выражать сочувствие.

"Закон есть, теперь важно, чтобы он работал", — заявил парламентарий, отметив, что публичные извинения не освобождают от ответственности.

По его мнению, это личный жест, а не замена судебной процедуры.