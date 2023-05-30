Скандал из-за торговых мест разгорается на рынке в Алматы

Фото: almaty.tv

Конфликт возник между предпринимателями и владельцами одного из крупных алматинских рынков. Десятки арендаторов недовольны новой администрацией, которая затеяла ремонт и планирует снести контейнеры, купленные бизнесменами за немалые деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Предприниматель Елена Садвакасова заявила, что больше года не может вести торговлю. Её контейнер с автозапчастями опечатан. Женщина судится с администрацией рынка. По её словам, новые владельцы требуют с предпринимателей деньги на новые бутики.

"Требуют пять миллионов тенге. То есть сперва заставили перекупить свои железные контейнеры, оформить купли-продажи. А теперь говорят, что они нам не нужны. Будет крытое здание строиться. Вопрос: зачем тогда вы сняли с нас деньги?" - возмутилась Садвакасова.

Сейчас на рынке трудятся около 1 700 предпринимателей. Многие из них признаются, что и рады бы выкупить свои места, но куда девать старые контейнеры? Покидать "насиженные" места люди не хотят.

"Если у тебя нет денег, то мы тебя не держим" - это их короткий ответ. Но как нам быть? Мы же однажды купили эти контейнеры, как мы полагаем и место. Сейчас и вовсе подняли цену на аренду, за заезд товара до точки тоже подняли цену. Ну, раз делаете реконструкцию, верните нам тогда наши торговые места", - сказал продавец рынка Ергазы Абылаев.

Представители администрации рынка заявляют, что модернизация - процесс необратимый, и выгонять с привычных мест никто никого не собирается. Для тех, кто не может приобрести бутик, предлагают другое решение.

"Контейнера они сами покупали в своё время, действительно платили большие деньги кому-то. Но здесь новая администрация пришла, они этих денег не видели. Людей волнует, конечно, откуда взять средства, чтобы вложить пять, десять миллионов в эти бутики. В большой или маленький бутик вложить - это дело добровольное. Кто не может внести необходимую сумму, естественно, будет в аренде находиться у тех, кто вложит сюда деньги, в эту модернизацию", - сообщил управляющий директор рынка "Кенжехан" Ардак Тажиев.

По словам представителя администрации рынка, на модернизацию уйдёт два года. Работы по реконструкции торгового объекта планируют начать в июле. Тем, кто согласится на выдвинутые условия, предоставят временное торговое место до завершения всех работ.