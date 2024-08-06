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Скалолаз из Казахстана установил олимпийский рекорд

Сегодня, 16:31
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Сали Сабиров Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: Сали Сабиров

6 августа на Олимпиаде стартовали соревнования по спортивному скалолазанию среди мужчин. В розыгрыш медалей вступили  представители дисциплины "скорость". Казахстан в этом виде программы представляет Амир Маймуратов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

В рамках ОИ проходит раунд, по итогом которого будет составлена дальнейшая турнирная сетка. Маймуратов в первой попытке установил олимпийский рекорд. Его финишное время составило 4.89.

В данный момент стартовый раунд продолжается.

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