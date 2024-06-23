  • 23 Июня, 00:51
  • BAIGENEWS

Скалолаз Амир Маймуратов выиграл лицензию на Олимпиаду

Сегодня, 00:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК Сегодня, 00:12
Сегодня, 00:12
77
Фото: Министерство туризма и спорта РК

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов стал обладателем путёвки на Олимпиаду-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт министерства туризма и спорта Республики Казахстан.

На проходящей в Будапеште олимпийской квалификационной серии по спортивному скалолазанию Амир Маймуратов занял второе место в финальном раунде. Данный результат позволил ему выиграть путёвку в Париж.

Накануне Маймуратов установил рекорд Казахстана на 15-метровой стене.

Самое читаемое

Наверх