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Скалолаз Амир Маймуратов прошёл в четвертьфинал Олимпийских игр

Сегодня, 17:16
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Сали Сабиров Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: Сали Сабиров

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов квалифицировался в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

В рамках плей-офф Маймуратов выиграл у Джошуа Брюнса из ЮАР. Амир преодолел дистанцию за 4.94, а Брюнс - за 5.84.

Четвертьфинал пройдёт 8 августа.

Сегодня же Амир Маймуратов установил олимпийский рекорд.

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