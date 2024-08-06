Скалолаз Амир Маймуратов прошёл в четвертьфинал Олимпийских игр
Сегодня, 17:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
151Фото: Сали Сабиров
Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов квалифицировался в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В рамках плей-офф Маймуратов выиграл у Джошуа Брюнса из ЮАР. Амир преодолел дистанцию за 4.94, а Брюнс - за 5.84.
Четвертьфинал пройдёт 8 августа.
Сегодня же Амир Маймуратов установил олимпийский рекорд.
Самое читаемое
- Ребёнка с воткнутым в шею штырём от забора доставили в больницу в Алматы
- У Баян и Турсена Алагузовых родилась дочь
- Бухгалтеры похитили более 340 млн тенге из поликлиники в Алматы
- Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто
- Как встречали Елдоса Сметова и Гусмана Кыргызбаева в аэропорту Алматы