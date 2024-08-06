Скалолаз Амир Маймуратов прошёл в четвертьфинал Олимпийских игр

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов квалифицировался в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В рамках плей-офф Маймуратов выиграл у Джошуа Брюнса из ЮАР. Амир преодолел дистанцию за 4.94, а Брюнс - за 5.84.

Четвертьфинал пройдёт 8 августа.

Сегодня же Амир Маймуратов установил олимпийский рекорд.