Скалолаз Амир Маймуратов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр
Сегодня, 15:51
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Сегодня, 15:51Сегодня, 15:51
167Фото: Владислав Семёнов
Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов уступил в четвертьфинале Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В этом раунде Маймуратов бился против иранца Резы Алипура. Иранский скалолаз выиграл дуэль и вышел в 1/2 финала. Маймуратов в свою очередь завершил выступление.
Полуфиналы, битвы за "бронзу" и "золото" пройдут сегодня, 8 августа.
Маймуратов в рамках Игр в Париже смог установить олимпийский рекорд.
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