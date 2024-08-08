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Скалолаз Амир Маймуратов не смог пробиться в полуфинал Олимпийских игр

Сегодня, 15:51
АВТОР
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Владислав Семёнов Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51
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Фото: Владислав Семёнов

Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов уступил в четвертьфинале Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом раунде Маймуратов бился против иранца Резы Алипура. Иранский скалолаз выиграл дуэль и вышел в 1/2 финала. Маймуратов в свою очередь завершил выступление.

Полуфиналы, битвы за "бронзу" и "золото" пройдут сегодня, 8 августа.

Маймуратов в рамках Игр в Париже смог установить олимпийский рекорд. 

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