Четыре лошади бродили по проезжей части в Семее, создавая риски для водителей и пешеходов. В ситуацию вмешались полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция быстро отреагировала на инцидент и отправила на место патрульных вместе с участковыми инспекторами. Вскоре установили владельца животных.

Мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота и должен выплатить штраф в размере 3 МРП.