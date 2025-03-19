  • 19 Марта, 19:58
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Скачущие по дороге лошади удивили водителей в Семее

Владельцу животных грозит штраф.

Сегодня, 18:08
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08
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Фото: polisia.kz

Четыре лошади бродили по проезжей части в Семее, создавая риски для водителей и пешеходов. В ситуацию вмешались полицейские, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря камерам видеонаблюдения полиция быстро отреагировала на инцидент и отправила на место патрульных вместе с участковыми инспекторами. Вскоре установили владельца животных.

Мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота и должен выплатить штраф в размере 3 МРП.

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