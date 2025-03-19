Скачущие по дороге лошади удивили водителей в Семее
Владельцу животных грозит штраф.
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
144Фото: polisia.kz
Четыре лошади бродили по проезжей части в Семее, создавая риски для водителей и пешеходов. В ситуацию вмешались полицейские, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря камерам видеонаблюдения полиция быстро отреагировала на инцидент и отправила на место патрульных вместе с участковыми инспекторами. Вскоре установили владельца животных.
Мужчина привлечён к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота и должен выплатить штраф в размере 3 МРП.
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