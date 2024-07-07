Скачок напряжения в столице оставил без воды часть домов на правом берегу

Из-за непогоды: сильного ливня с грозой и ветра, 7 июля в столице произошел скачок напряжения, в результате часть домов на правом берегу временно остались без водоснабжения, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГКП "Астана Су Арнасы".

"7 июня 2024 года в 18:45 на НФС произошел скачок электроэнергии. Отключение произошло в сети 220 кВ АО "Кегок", в связи с чем было снижение напряжения. Причины инцидента связаны с неблагоприятными погодными условиями. Аварийных отключений в сетях АО "Астана-РЭК" нет. В связи со скачком в ряде домов не было воды. В настоящее время проведены все необходимые работы, объект будет запущен в течение 30 минут, после водоснабжение восстановится", — сообщили в "Астана Су Арнасы".

Ранее ливень в Астане и поврежденная водопроводная труба спровоцировали потоп в столичном аэропорту.