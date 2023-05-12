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  • Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге
рixabay Сегодня, 05:17
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Сегодня, 05:17
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Фото: рixabay

Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге

После аварии на электросетях 9 мая жители 10 домов Квартала Б хотят добиться компенсации от Объединенной энергосервисной компании за сгоревшие квартиру и бытовую технику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ustinka.kz.

10 мая люди, отчаявшиеся получить ответы на свои многочисленные вопросы по поводу аварии, обратились в акимат Усть-Каменогорска, ОЭСК и потребовали встречу с чиновниками и энергетиками.

День Победы для жителей домов по улицам Гоголя и Металлургов стал фееричным - с доставкой на дом. В 166 квартирах этого жилого квадрата в течение нескольких часов взрывались лампы накаливания, искрила проводка, прошло восстание машин - выходили из строя телевизоры, холодильники, компьютеры и ноутбуки, горели электросчетчики и сетевые фильтры. Последние, к слову, стали причиной пожара в трехкомнатной квартире по улице Металлургов, 9. Фильтр, лежащий на полу, вспыхнул, огонь охватил деревянную тумбочку, телевизор, в итоге уничтожив комнату и кухню. Пожарным из-за сильнейшего задымления пришлось эвакуировать из соседней квартиры женщину с маленьким ребенком.

"Бытовая техника вся поплавилась из-за высокой температуры. Холодильник, кондиционер, телевизор, компьютер… Две комнаты и кухня все в копоти и подтеках воды — жить невозможно. Я очень надеюсь, что виновники аварии и скачка напряжения помогут хоть как-то возместить ущерб", - рассказывает собственник сгоревшей квартиры Александр Панченко.

Надеются на компенсацию, открыто требуют ее и владельцы сгоревшей бытовой техники.

"Я работаю из дома, компьютер — это мое средство единственного заработка. Кто мне его восстановит? Кто вернет потерянный заработок? Чем мне детей кормить, пока компьютер ремонтируют, если отремонтируют? - жалуется жительница дома по улице Гоголя, 10 Валентина.

Госорганы рассказали подробности инцидента.

"9 мая в 11.07 поступило сообщение от КСК об обрыве проводов к дому на улице Гоголя, 14. При осмотре оперативно-выездной бригадой обнаружено, что на воздушной линии электропередач 0,4 кВ на проводах с кронштейна дома слетел изолятор, что привело к замыканию проводов на воздушной линии и высокому напряжению в сети. Причина уточняется. Ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ выполнялись 9 мая с 11.22 до 18.40. На время работ было отключено 166 потребителей", - говорится в сообщении ОЭСК.

"Почему обрушился кронштейн мы пока сказать не можем. Может, повредило сходящим с крыши снегом, может — от времени, не исключаем и человеческое воздействие, попинал кто-то. Скажем сразу, наша ответственность распространяется на провода как раз до этого кронштейна, а дальше — ведение собственников жилья", - пояснил глава ОЭСК Миралы Кушеров.

Не слишком располагающее к взаимопониманию заявление разожгло новый виток обвинений и жалоб. Тут энергетикам люди припомнили сгоревшие в одночасье 31 электросчетчик, платить за восстановление которых все как один потерпевшие отказались. Ну хоть в этом вопросе ОЭСК пошло навстречу населению.

"16 приборов учета мы уже заменили за свой счет. Еще 25 восстановим в ближайшие дни. Волноваться об этом вам не стоит", - заверил начальник УК РЭС.

Не потому ли, что счетчики усиленно отсчитывают золотые килоВатты, за которые потребители исправно платят. Быть должником по электроэнергии — все знают - чревато концом света в отдельно взятой квартире. И дополнительным штрафным платежом в ОЭСК за подключение.

В итоге вину за произошедшее энергетики признавать сразу и безоговорочно отказались, взяв на расследование, экспертизу и выводы 10 дней.

"По домам улиц Гоголя и Металлургов имеются повреждения бытовой техники у потребителей. На встрече с жителями создана совместная рабочая группа по решению проблем электроснабжения. Также, согласно требованиям законодательства для возмещения ущерба, потребитель должен письменно обратиться и приложить документы на бытовую технику для подтверждения прав собственности, заключение экспертизы по причине выхода из строя и документы по стоимости ремонта. Работа в данном направлении будет продолжена", - сообщили в энергосервисной компании региона.

К слову, помогать в составлении заявлений и претензий жителям помогут в городском акимате.

"Мы создаем рабочую группу, в которую будут включены сотрудники Центра территориального управления вашего микрорайона. Группа проведет поквартирный обход, соберет все заявления. Также мы будем держать на контроле ситуацию по необходимому ремонту электрооборудования, чтобы не допустить повторения ситуации", - отметил руководитель отдела внутренней политики Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов. 

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Сегодня, 05:17
169
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