- Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге 05:17 169
- Аренда квартир в Казахстане подорожала почти на треть 04:40 396
- "Не боржоми, но где-то рядом": аким Караганды попробовал воду из-под крана 03:02 328
- Сбитая опора освещения уличного фонаря упала на пешехода в Актюбинской области 02:23 335
- Пьяного мужчину сняли с поезда Мангистау – Алматы за нарушение порядка 01:45 353
- Казахстанская теннисистка получила жесткую оценку за выступление на "Мастерсе" в Риме 00:38 488
- Мужчину от прыжка из окна многоэтажки спасли полицейские Астаны 11.05.2023 434
- Работникам, спасавшим от паводков Актобе, так и не заплатили 11.05.2023 429
- Режим ЧС в Петропавловске: чем помогут погорельцам 11.05.2023 459
- Вагоны сошли с рельсов близ Шымкента 11.05.2023 437
- Трагедия в Актау: жуткие подробности о гибели человека сообщили очевидцы 11.05.2023 770
- На 4 млн тенге обманул мошенник инвестора из Алматы 11.05.2023 477
- Более килограмма волос достали из желудка 12-летней девочки в Таразе 11.05.2023 607
- В Акмолинской и Жетысуской областях назначили глав департаментов экономических расследований 11.05.2023 746
- Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе 11.05.2023 629
- Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области 11.05.2023 533
- С пожаром на Медеу не могут справиться несколько суток 11.05.2023 496
- Сменился глава ДЭР в Туркестанской области 11.05.2023 880
- Вызов "скорой" - не инструмент для достижения своих целей. Врачи обратились к протестующим в Жанаозене 11.05.2023 497
- Спички, вороны, кирпичи: семейчане показали редкие частные коллекции 11.05.2023 788
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 615
- Мощный взрыв прогремел в центре Милана 11.05.2023 531
- Сведения о регистрации актов гражданского состояния будут корректировать 11.05.2023 499
- Назначен глава департамента экономических расследований по Карагандинской области 11.05.2023 599
- Производителей бытовой техники могут освободить от уплаты НДС 11.05.2023 520
- Мать в порыве злости убила новорождённого в Павлодаре 11.05.2023 866
- Режим ЧС объявили в Петропавловске 11.05.2023 596
- У нас нет права на следующую ошибку – Ашимбаев о реформах ОСИ 11.05.2023 573
- Численность занятого населения растёт в Казахстане 11.05.2023 496
- Казахстанцы стали чаще покупать жильё 11.05.2023 539
- Зола на вес золота: ценные отходы тоннами лежат в Павлодарской области 11.05.2023 3903
- В АЗРК сообщили о расследовании в отношении КТЖ 11.05.2023 547
- Сумма накоплена серьёзная - Ашимбаев о возврате незаконно выведенных за рубеж денег 11.05.2023 707
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 944
- В июне казахстанцы отдохнут на один день больше 11.05.2023 658
- Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО 11.05.2023 864
- Мощное землетрясение в Японии разрушило более 500 домов 11.05.2023 779
- Квалификационные требования к майнерам утвердили в Казахстане 11.05.2023 500
- В Актау обрушился козырёк жилого дома - есть погибший 11.05.2023 812
- 100 миллионов тенге и слиток золота пытались незаконно вывезти из Астаны 11.05.2023 791
- В Казахстане обновили базу вопросов для пробной сдачи ЕНТ 11.05.2023 597
- Случаи выпадения детей из окон участились в Казахстане 11.05.2023 563
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 773
- Должны быть подключены к теплу до отопительного сезона - Касымбек о долгостроях Астаны 11.05.2023 880
- Сколько Россия платит Казахстану за аренду космодрома Байконур 11.05.2023 640
- Землю стоимостью более 170 млн тенге вернули государству в Петропавловске 11.05.2023 794
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 967
- Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Турцию и Россию 11.05.2023 785
- Земельные нарушения будут выявлять при помощи космического мониторинга в Казахстане 11.05.2023 615
- Московская биржа запускает торги фьючерсами на казахстанский тенге 11.05.2023 579
- Страны СНГ будут сотрудничать в сфере защиты авторских прав - сенат одобрил закон 11.05.2023 658
- Электронный паспорт здоровья ребёнка появится в Казахстане 11.05.2023 689
- В Казахстане стартовал приём заявок для участия в Международном форуме волонтёров 11.05.2023 609
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1168
- В "Озенмунайгаз" брали работников с поддельными дипломами 11.05.2023 617
- Рысь попала в фотоловушку в Алматинской области 11.05.2023 777
- Около 100 фактов торговли людьми регистрируют в Казахстане ежегодно 11.05.2023 704
- Разрушение дороги талыми водами в Жетысу: Генпрокуратура начала расследование 11.05.2023 663
- В Минтруда рассказали, сколько работодатели задолжали своим сотрудникам 11.05.2023 621
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 818
- Новый стандарт расследования уголовных преступлений внедряют в Астане и Косшы 11.05.2023 652
- Где смотреть трансляцию боя Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира WBO 11.05.2023 826
- На стадионе в Темиртау на ребёнка упали футбольные ворота 11.05.2023 663
- В алматинской академии МВД будут готовить специалистов по кибербезопасности 11.05.2023 815
- Twitter внедрит функцию голосовых и видеовызовов 11.05.2023 865
- Причину сизого смога в Астане назвали синоптики 11.05.2023 754
- Останки 850 узников концлагеря с почестями захоронили в Минске спустя 78 лет 11.05.2023 745
- В Казахстане сотни краснокнижных птиц выпустили в дикую природу 11.05.2023 702
- Разрешить ли авто ездить по Bus Lane: в Астане проводят онлайн-опрос 11.05.2023 800
- Подозреваемого в нападении на казахстанского студента задержали в США 11.05.2023 951
- Приговор по делу о тройном убийстве огласили в Атырау 10.05.2023 775
- Два автобуса с пассажирами столкнулись в Караганде 10.05.2023 821
- Какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео 10.05.2023 749
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 974
- Скорая ехала больше часа: очевидцы о гибели отца и четверых детей в Алматинской области 10.05.2023 1834
- О спекулянтах на рынке нефти высказались в "КазМунайГазе" 10.05.2023 853
- Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10.05.2023 2747
- В пригороде Актобе жители 5 лет не могут дождаться прокладки дорог 10.05.2023 1832
- Первый ребёнок с ДНК трёх родителей появился на свет в Великобритании 10.05.2023 862
- Хищение 2 млрд тенге в Талдыкоргане: глава управления образования покинула должность по собственному желанию 10.05.2023 1776
Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге
После аварии на электросетях 9 мая жители 10 домов Квартала Б хотят добиться компенсации от Объединенной энергосервисной компании за сгоревшие квартиру и бытовую технику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ustinka.kz.
10 мая люди, отчаявшиеся получить ответы на свои многочисленные вопросы по поводу аварии, обратились в акимат Усть-Каменогорска, ОЭСК и потребовали встречу с чиновниками и энергетиками.
День Победы для жителей домов по улицам Гоголя и Металлургов стал фееричным - с доставкой на дом. В 166 квартирах этого жилого квадрата в течение нескольких часов взрывались лампы накаливания, искрила проводка, прошло восстание машин - выходили из строя телевизоры, холодильники, компьютеры и ноутбуки, горели электросчетчики и сетевые фильтры. Последние, к слову, стали причиной пожара в трехкомнатной квартире по улице Металлургов, 9. Фильтр, лежащий на полу, вспыхнул, огонь охватил деревянную тумбочку, телевизор, в итоге уничтожив комнату и кухню. Пожарным из-за сильнейшего задымления пришлось эвакуировать из соседней квартиры женщину с маленьким ребенком.
"Бытовая техника вся поплавилась из-за высокой температуры. Холодильник, кондиционер, телевизор, компьютер… Две комнаты и кухня все в копоти и подтеках воды — жить невозможно. Я очень надеюсь, что виновники аварии и скачка напряжения помогут хоть как-то возместить ущерб", - рассказывает собственник сгоревшей квартиры Александр Панченко.
Надеются на компенсацию, открыто требуют ее и владельцы сгоревшей бытовой техники.
"Я работаю из дома, компьютер — это мое средство единственного заработка. Кто мне его восстановит? Кто вернет потерянный заработок? Чем мне детей кормить, пока компьютер ремонтируют, если отремонтируют? - жалуется жительница дома по улице Гоголя, 10 Валентина.
Госорганы рассказали подробности инцидента.
"9 мая в 11.07 поступило сообщение от КСК об обрыве проводов к дому на улице Гоголя, 14. При осмотре оперативно-выездной бригадой обнаружено, что на воздушной линии электропередач 0,4 кВ на проводах с кронштейна дома слетел изолятор, что привело к замыканию проводов на воздушной линии и высокому напряжению в сети. Причина уточняется. Ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ выполнялись 9 мая с 11.22 до 18.40. На время работ было отключено 166 потребителей", - говорится в сообщении ОЭСК.
"Почему обрушился кронштейн мы пока сказать не можем. Может, повредило сходящим с крыши снегом, может — от времени, не исключаем и человеческое воздействие, попинал кто-то. Скажем сразу, наша ответственность распространяется на провода как раз до этого кронштейна, а дальше — ведение собственников жилья", - пояснил глава ОЭСК Миралы Кушеров.
Не слишком располагающее к взаимопониманию заявление разожгло новый виток обвинений и жалоб. Тут энергетикам люди припомнили сгоревшие в одночасье 31 электросчетчик, платить за восстановление которых все как один потерпевшие отказались. Ну хоть в этом вопросе ОЭСК пошло навстречу населению.
"16 приборов учета мы уже заменили за свой счет. Еще 25 восстановим в ближайшие дни. Волноваться об этом вам не стоит", - заверил начальник УК РЭС.
Не потому ли, что счетчики усиленно отсчитывают золотые килоВатты, за которые потребители исправно платят. Быть должником по электроэнергии — все знают - чревато концом света в отдельно взятой квартире. И дополнительным штрафным платежом в ОЭСК за подключение.
В итоге вину за произошедшее энергетики признавать сразу и безоговорочно отказались, взяв на расследование, экспертизу и выводы 10 дней.
"По домам улиц Гоголя и Металлургов имеются повреждения бытовой техники у потребителей. На встрече с жителями создана совместная рабочая группа по решению проблем электроснабжения. Также, согласно требованиям законодательства для возмещения ущерба, потребитель должен письменно обратиться и приложить документы на бытовую технику для подтверждения прав собственности, заключение экспертизы по причине выхода из строя и документы по стоимости ремонта. Работа в данном направлении будет продолжена", - сообщили в энергосервисной компании региона.
К слову, помогать в составлении заявлений и претензий жителям помогут в городском акимате.
"Мы создаем рабочую группу, в которую будут включены сотрудники Центра территориального управления вашего микрорайона. Группа проведет поквартирный обход, соберет все заявления. Также мы будем держать на контроле ситуацию по необходимому ремонту электрооборудования, чтобы не допустить повторения ситуации", - отметил руководитель отдела внутренней политики Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов.
-
Trend news
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 604
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 940
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 771
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 963
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 1162
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 815
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 971
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 896
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 1412
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 882
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1086
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 944
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 20194
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1241
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1485
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 11430
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1183
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2017
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1718
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 1988
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1884
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 8922
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1725
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1729
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2566
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2401
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1639
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1488
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1560
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1958
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2115
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1673
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2451
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2810
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1981
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2305
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2280
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2354
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2833
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18323
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3305
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2259
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2319
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2606
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2533
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2195
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5267
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2095
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2219
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 13304
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2507
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2179
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2338
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2280
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3376
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4302
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2945
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2249
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3014
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2711
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4283
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3348
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2602
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8001
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4377
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2785
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2523
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31838
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 4155
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3347
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3611
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7497
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3364
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2864
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2798
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 3080
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 3026
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4559
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2996
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 3041
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1327
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1227
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1159
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1272
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1342
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1261
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1273
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2319
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1405
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1558
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1907
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1692
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1873
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1537
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2073
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1714
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2082
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1710
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1839
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3305
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2107
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2314
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2615
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2968
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2914
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3415
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3738
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3286
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3529
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3617
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3779
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3731
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3628
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3852
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4125
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4071
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5616
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4709
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5025
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5028
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5719
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4883
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4658
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4976
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8126
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5303
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5124
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4700
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5132
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4573
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4801
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5090
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5763
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4876
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4876
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5074
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4662
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5722
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4560
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5104
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5722
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5248
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4792
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5240
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5187
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4908
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5192
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5550
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6045
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5798
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4958
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5807
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5338
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5818
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5222
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5193
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5093
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5144
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5552
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 6040