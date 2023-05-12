Скачок напряжения до 385 вольт в Усть-Каменогорске нанес ущерб в миллионы тенге

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После аварии на электросетях 9 мая жители 10 домов Квартала Б хотят добиться компенсации от Объединенной энергосервисной компании за сгоревшие квартиру и бытовую технику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ustinka.kz.

10 мая люди, отчаявшиеся получить ответы на свои многочисленные вопросы по поводу аварии, обратились в акимат Усть-Каменогорска, ОЭСК и потребовали встречу с чиновниками и энергетиками.

День Победы для жителей домов по улицам Гоголя и Металлургов стал фееричным - с доставкой на дом. В 166 квартирах этого жилого квадрата в течение нескольких часов взрывались лампы накаливания, искрила проводка, прошло восстание машин - выходили из строя телевизоры, холодильники, компьютеры и ноутбуки, горели электросчетчики и сетевые фильтры. Последние, к слову, стали причиной пожара в трехкомнатной квартире по улице Металлургов, 9. Фильтр, лежащий на полу, вспыхнул, огонь охватил деревянную тумбочку, телевизор, в итоге уничтожив комнату и кухню. Пожарным из-за сильнейшего задымления пришлось эвакуировать из соседней квартиры женщину с маленьким ребенком.

"Бытовая техника вся поплавилась из-за высокой температуры. Холодильник, кондиционер, телевизор, компьютер… Две комнаты и кухня все в копоти и подтеках воды — жить невозможно. Я очень надеюсь, что виновники аварии и скачка напряжения помогут хоть как-то возместить ущерб", - рассказывает собственник сгоревшей квартиры Александр Панченко.

Надеются на компенсацию, открыто требуют ее и владельцы сгоревшей бытовой техники.

"Я работаю из дома, компьютер — это мое средство единственного заработка. Кто мне его восстановит? Кто вернет потерянный заработок? Чем мне детей кормить, пока компьютер ремонтируют, если отремонтируют? - жалуется жительница дома по улице Гоголя, 10 Валентина.

Госорганы рассказали подробности инцидента.

"9 мая в 11.07 поступило сообщение от КСК об обрыве проводов к дому на улице Гоголя, 14. При осмотре оперативно-выездной бригадой обнаружено, что на воздушной линии электропередач 0,4 кВ на проводах с кронштейна дома слетел изолятор, что привело к замыканию проводов на воздушной линии и высокому напряжению в сети. Причина уточняется. Ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ выполнялись 9 мая с 11.22 до 18.40. На время работ было отключено 166 потребителей", - говорится в сообщении ОЭСК. "Почему обрушился кронштейн мы пока сказать не можем. Может, повредило сходящим с крыши снегом, может — от времени, не исключаем и человеческое воздействие, попинал кто-то. Скажем сразу, наша ответственность распространяется на провода как раз до этого кронштейна, а дальше — ведение собственников жилья", - пояснил глава ОЭСК Миралы Кушеров.

Не слишком располагающее к взаимопониманию заявление разожгло новый виток обвинений и жалоб. Тут энергетикам люди припомнили сгоревшие в одночасье 31 электросчетчик, платить за восстановление которых все как один потерпевшие отказались. Ну хоть в этом вопросе ОЭСК пошло навстречу населению.

"16 приборов учета мы уже заменили за свой счет. Еще 25 восстановим в ближайшие дни. Волноваться об этом вам не стоит", - заверил начальник УК РЭС.

Не потому ли, что счетчики усиленно отсчитывают золотые килоВатты, за которые потребители исправно платят. Быть должником по электроэнергии — все знают - чревато концом света в отдельно взятой квартире. И дополнительным штрафным платежом в ОЭСК за подключение.

В итоге вину за произошедшее энергетики признавать сразу и безоговорочно отказались, взяв на расследование, экспертизу и выводы 10 дней.

"По домам улиц Гоголя и Металлургов имеются повреждения бытовой техники у потребителей. На встрече с жителями создана совместная рабочая группа по решению проблем электроснабжения. Также, согласно требованиям законодательства для возмещения ущерба, потребитель должен письменно обратиться и приложить документы на бытовую технику для подтверждения прав собственности, заключение экспертизы по причине выхода из строя и документы по стоимости ремонта. Работа в данном направлении будет продолжена", - сообщили в энергосервисной компании региона.

К слову, помогать в составлении заявлений и претензий жителям помогут в городском акимате.