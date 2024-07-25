СК-Фармация прокомментировала итоги проверки Антикоррупционной службы

В "СК-Фармация" прокомментировали итоги проверки Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.

В 1 квартале 2024 года Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции был проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация".

"В связи с публикацией информации в СМИ и социальных сетях об итогах проверки Антикоррупционной службы, Единый дистрибьютор ТОО "СК-Фармация" сообщает следующее. Проведенный внешний анализ являлся совместным мероприятием Агентства по противодействию коррупции и ТОО "СК-Фармация", в ходе которых выработаны рекомендации по улучшению антикоррупционных мер. Анализ охватил деятельность Единого дистрибьютора за 2020 – 2023 годы. В ходе проверки обнаружены коррупционные риски, затрагивающие лекарственное обеспечение и развитие фармацевтической отрасли", - говорится в сообщении.

Отметим, что в СК-Фармация уже проводился неоднократно внешний анализ коррупционных рисков. К примеру, в 2020 году внешний анализ проводился по инициативе компании, в рамках которого План мероприятий по устранению нарушений исполнен в полной мере.

В 2022 году в СК-фармация внедрена система менеджмента противодействию коррупции в соответствии с международным стандартом ISO 37001:2016.

СК-Фармация уделяет особое внимание вопросам превенции коррупции и совместно с антикоррупционной службой выстроена работа по ключевым направлениям.

Касательно недавнего внешнего анализа коррупционных рисков

По результатам анализа была разработана Дорожная карта, направленная на решение выявленных недостатков. В частности:

Разрабатывается ряд предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты для предотвращения картельных соглашений среди поставщиков лекарственных средств и медицинской техники.

Отметим, что все закупки медицинского оборудования осуществляются в соответствии с установленными требованиями, не допускающими несоответствующих заявок. Закуп медицинской техники осуществляется в электронном виде через портал закупок АО "Центр электронных финансов" - fms.ecc.kz.

Кроме того, при отсутствии шагов на аукционе, Единым дистрибьютором направлялись обращения в правоохранительные и антимонопольные органы для проверки возможных антиконкурентных действий.

По результатам проверок таких нарушений выявлено не было.

В целях увеличения прямых договоров с производителями, Единый дистрибьютор пересматривает механизмы закупа на улучшение этого процесса, это, в свою очередь, поспособствует снижению цен на лекарственные средства из-за отсутствия посредников. Касательно недостаточной экономии средств.

Важно подчеркнуть, что с момента создания Единого дистрибьютора общая экономия средств, выделенных на лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, составила более 264,4 млрд тенге.

Экономия по итогам закупа лекарств и медизделий на 2024 год составила порядка 50 млрд тенге.

При этом в рамках тендерных процедур, с учетом аукциона по снижению цены, экономия составила 41,9 млрд тенге по 642 наименованиям лекарственных средств и медизделий. Так, по 56 наименованиям цена была снижена более чем на 50%.

Касательно заключения долгосрочных договоров с отечественными производителями, где имелись признаки ввоза зарубежной продукции вместо их реального производства.

Единый дистрибьютор при закупе отечественной продукции осуществляет проверку на наличие сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения СТ-KZ и индустриального сертификата.

С целью повышения уровня локализации отечественного фармацевтического производства Единым дистрибьютором направлен ряд предложений в соответствующий уполномоченный орган по увеличению и росту доли казахстанского содержания.

Для исключения коррупционных рисков, связанных с трудоустройством, Единым дистрибьютором создан Кадровый комитет, который будет коллегиально принимать решения по вопросам планирования внутренних кадровых назначений, повышения размера заработной платы работников, выплаты единовременной премии за достижения в работе и других вопросов кадровой политики.

Кроме того, по результатам проверки в отношении руководителя Службы управления персоналом ТОО "СК-Фармация" применено дисциплинарное взыскание.

Благодаря проверке Антикоррупционной службы в ТОО "СК-Фармация" были выявлены недостатки в работе, требующие внимания. В свою очередь, СК-Фармация продолжит реализацию Плана по устранению обнаруженных коррупционных рисков.