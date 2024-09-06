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Сиязбек Далиев завершил выступление на Паралимпийских играх

Сегодня, 21:30
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:30
Сегодня, 21:30
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Фото: olympic.kz

Пловец Сиязбек Далиев занял седьмое место на Паралимпийских играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

В соревнованиях на дистанции 50 метров баттерфляем в классе S5 он показал результат 36.35 секунды. 

Все призовые места заняли спортсмены из Китая. Первым стал Го Джинчэн с результатом 30.28 секунды, вторым - Юань Вэйи с результатом 30.71 секунды. На третьей ступени пьедестала Ван Личао с результатом 30.89 секунды.

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