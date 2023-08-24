Ситуацию в Афганистане обсудили Токаев и специальный генсек ООН
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя Генерального секретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каху Имнадзе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Глава государства поздравил Каху Имнадзе с назначением на высокую должность и выразил уверенность в том, что он внесет весомый вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии и ООН.
Президент подчеркнул важность и востребованность Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии и выразил готовность оказать дальнейшую поддержку его усилиям в деле обеспечения устойчивого роста, укрепления стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Каха Имнадзе поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку деятельности центра и отметил значимый вклад Казахстана в укрепление мира и продвижение диалога в регионе.
"Как заверил Каха Имнадзе, он будет всесторонне содействовать плодотворному сотрудничеству стран региона. Также в ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в Афганистане", - отметили в Акорде.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье
- Смерть 11 человек на реке Сырдарья: спасатели ищут двух детей