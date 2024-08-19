Ситуацию с ростом заболеваемости туберкулезом прокомментировали костанайские фтизиатры

Департамент санэпидконтроля региона разметил информацию, которая взволновала все население области. По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом заболеваемость туберкулезом увеличилась на 9,6 процентов. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил у фтизиатров, с чем связан рост.

Руководитель Костанайского областного центра фтизиопульмонологии Жаннат Молдатаева говорит, что их цифры "не бьются" с данными санврачей. Рост есть, но небольшой, и происходит он ежегодно в связи с увеличением выявления.

"По области ситуация с туберкулезом в целом стабильная. Последние пять лет идет снижение заболеваемости. Только один месяц в июле был незначительный рост по региону. Абсолютное число таких больных увеличилось на 12 человек, что дало рост на 6 процентов. Это вполне нормально в летний период. Потому что в это время по области у нас начинают выезжать флюропередвижки. И, соответственно, идет увеличение охвата населения флюорографическим обследованием. И судить по итогам одного месяца, что в области идет рост заболеваемости, не совсем корректно. Итоги эпидемиологической ситуации по туберкулезу мы можем дать по итогам года. Это будет наиболее достоверной информацией", - пояснила Жаннат Молдатаева.

Врач подчеркнула: в области проводиться большая работа по борьбе с туберкулезом совместно с поликлиниками. В лечебных учреждениях региона работают 9 анализаторов экспресс-диагностики. Напротив, по итогам 2023 года зарегистрировано снижение заболеваемости на 16 процентов.

"У нас в последнее время идет снижение детской заболеваемости. По итогам 7 месяцев она снизилась на 18 процентов. Это важный показатель, так как если идет рост детской заболеваемости, то значит большой резервуар больных туберкулезом. Ситуация в целом стабильная, препараты у нас имеются в полном объеме. Наши пациенты все обследование и лечение получают бесплатно. Беспокоиться и делать выводы, что в Костанайской области ситуация неблагоприятная, я считаю, что не совсем корректно", - уверяет Жаннат Молдатаева.

По итогам 7 месяцев заболеваемость по области составила 26,3 на 100 тысяч населения. Детская заболеваемость от 0 до 17 лет у нас - 4,3 на 100 тысяч детского населения. Если в цифрах, то с начала года зарегистрировано 9 случаев заболевания туберкулезом среди детей и 218 – среди взрослых. В условиях стационара лечатся, в основном, пациенты, которым необходимо круглосуточное наблюдение и которые имеют бациллярную форму туберкулеза. Если пациент не выделяет микобактерии Коха и процесс ограниченный, то лечение проходит в амбулаторных условиях. На сегодня охват амбулаторным лечением по Костанайской области составляет 65 процентов.