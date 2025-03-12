Ситуацию с новорождённым в Семее прокомментировали медики
У малыша обнаружили поражения кожи, происхождение которых врачи объяснить не могут.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Странные пятна появились на теле новорождённого в Семее. Сначала медики заявили, что это ожог. Родители потребовали наказать врачей. А после специалисты предположили, что у ребёнка генетическое заболевание. Ситуацию прокомментировали в Управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz.
"Ребёнок родился в перинатальном центре Семея 2 марта в 00:50 на сроке 39 недель 2 дня. Его вес составлял 4 150 граммов. Через 40 минут после рождения переведён в ОИТН с диагнозом: "Другие дыхательные расстройства у новорождённого. "Крупновесные" для срока дети". 3 марта у ребёнка появились судороги. Проведённые исследования выявили субдуральную и внутримозговую гематому правой теменно-затылочной области. 5 марта проведена операция: костно-резекционная краниотомия и удаление гематомы", - сообщили в управлении.
После операции у малыша обнаружили кожные поражения. Они распространялись по телу, появлялись новые очаги, что не характерно для ожогового поражения.
"11 марта по результатам телеконсилиума с республиканскими специалистами выставлен предварительный диагноз: Внутрижелудочковое кровоизлияние (нетравматическое) 3-й и 4-й степени. Фульминантная пурпура новорожденных. Ребёнок перенаправлен в Центр материнства и детства UMC Астана санитарной авиацией, где будет проведена экспертиза кожных покровов, а также дальнейшее генетическое обследование для уточнения диагноза и последующего лечения", - заявили в ведомстве.
Что произошло в роддоме, будут выяснять правоохранительные органы. Родители новорождённого написали заявление в полицию.
Самое читаемое
- Мать с сыном упали с 18 этажа в Алматы: Стали известны некоторые подробности
- Токаев провел перестановки в своей Администрации
- Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- В Госдепе анонсировали "фантастические новости" после переговоров с Киевом