Странные пятна появились на теле новорождённого в Семее. Сначала медики заявили, что это ожог. Родители потребовали наказать врачей. А после специалисты предположили, что у ребёнка генетическое заболевание. Ситуацию прокомментировали в Управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz.

"Ребёнок родился в перинатальном центре Семея 2 марта в 00:50 на сроке 39 недель 2 дня. Его вес составлял 4 150 граммов. Через 40 минут после рождения переведён в ОИТН с диагнозом: "Другие дыхательные расстройства у новорождённого. "Крупновесные" для срока дети". 3 марта у ребёнка появились судороги. Проведённые исследования выявили субдуральную и внутримозговую гематому правой теменно-затылочной области. 5 марта проведена операция: костно-резекционная краниотомия и удаление гематомы", - сообщили в управлении.

После операции у малыша обнаружили кожные поражения. Они распространялись по телу, появлялись новые очаги, что не характерно для ожогового поражения.