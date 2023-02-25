Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР

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В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу позиции Китая по украинскомц кризису, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", — говорится в заявлении МИД РК.

В ведомстве также отметили, что МИД Выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.