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  • Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР
t.me/pressmfakz Сегодня, 09:05
210
Сегодня, 09:05
210
Фото: t.me/pressmfakz

Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР

В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу позиции Китая по украинскомц кризису,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций. Считаем безальтернативным мирное решение данной проблемы исключительно на основе международного права и принципов Устава ООН", — говорится в заявлении МИД РК.

В ведомстве также отметили, что МИД Выступает за то, чтобы вовлеченные в военный конфликт стороны прекратили боевые действия и скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации.  

"Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики", — говорится в документе.

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#Украина #ситуация в Украине #Китай
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:05
210
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