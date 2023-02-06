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Ситуация в Рудном стабильная - акимат Костанайской области Сегодня, 13:49
52
Сегодня, 13:49
52

Ситуация в Рудном стабильная - акимат Костанайской области

В настоящий момент все системы жизнеобеспечения города Рудного работают в штатном режиме, ситуация стабильная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Костанайской области.

​"Тем не менее в связи с тем, что на некоторых участках тепловых, водопроводных, канализационных сетей из-за высокой степени износа участились случаи аварий и порывов, акиматом города с целью недопущения случаев промерзания сетей в период проведения отопительного сезона, а также экстренного реагирования, привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения, была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного значения", - говорится в сообщении.

​В акимате добавили, что данная ситуация не влияет на системы жизнеобеспечения и функционирование городских систем.

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#Рудный #отопление #акимат
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:49
52
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