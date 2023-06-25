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Ситуация в России: дело против Пригожина будет прекращено
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля на брифинге.
Песков заявил, что президент Беларуси Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации.
"Александр Григорьевич давно лично знаком с [руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным, около 20 лет, это было его личное инициативное предложение", — пояснил Песков.
Также представитель Кремля отметил, что удалось разрешить ситуацию "без дальнейших потерь", "без повышения уровня напряженности".
"В итоге была достигнута договоренность о том что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря расположения. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с министерством обороны - это касается той части, которая не приняла участие в этом походе, были такие. Остальных бойцов ЧВК "Вагнер" никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте". Будем всегда это уважение хранить", — высказался Песков.
Он отметил, что "Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами — именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия" Лукашенко.
Песков заявил, что в отношении Пригожина уголовное дело будет прекращено, а "сам он уйдет в Белоруссию". Что он будет делать в Белоруссии, Кремлю неизвестно. Где он сейчас, Пескову не известно.
Также он отметил, что поскольку "процесс с нагнетанием напряженности был развернут вспять", есть все предпосылки для снятия режима контртеррористической операции.
Напомним, 23 июня в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией.
В Москве, Московской и Воронежской областях введён режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам своей страны. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут "неминуемое наказание".
24 июня Путин созвонился с лидерами нескольких стран на фоне ситуации с попыткой мятежа. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ, — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности.
Позже глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении.
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