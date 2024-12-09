Ситуация с ТЭЦ в Риддере не повторится - аким ВКО
Ранее в городе были проблемы с теплоснабжением.
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Ситуация с ТЭЦ в Риддере, где в предыдущие годы ощущалась нехватка мощностей, не повторится. Об этом на брифинге в СЦК заявил аким ВКО Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz.
"Такая ситуация, как в Риддере, сразу говорю, не повторится. Речь идет о чем? О безответственности. То есть владельцы "Риддер -ТЭЦ" на протяжении пяти лет не вкладывали деньги, средства, не инвестировали в ремонт", - сказал аким ВКО.
По его словам, за два года было вложено свыше 17 миллиардов тенге. Аким региона также уточнил, что, возможно, потребуются еще вложения для ТЭЦ.
Ермек Кошербаев также добавил, что есть ряд домов в городе, которые не провели соответствующую тепломодернизацию.
Помимо этого, он уточнил, что в городе было отремонтировано 19 километров теплосетей.
"Мы понимаем, что состояние теплосетей города Риддера вызывает определенные опасения. 19 километров сетей мы починили. Тепловой, отопительный сезон мы начали раньше, чем в прошлом году, с одной целью - проверить состояние сетей.
У нас там в двух местах были порывы, никто их не скрывает. Но вопрос не в этом, вопрос в том, как быстро и оперативно отреагировали службы? В течение 12 часов и тот, и другой порыв были ликвидированы", - сказал аким ВКО.
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