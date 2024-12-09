Ситуация с ТЭЦ в Риддере, где в предыдущие годы ощущалась нехватка мощностей, не повторится. Об этом на брифинге в СЦК заявил аким ВКО Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz.

"Такая ситуация, как в Риддере, сразу говорю, не повторится. Речь идет о чем? О безответственности. То есть владельцы "Риддер -ТЭЦ" на протяжении пяти лет не вкладывали деньги, средства, не инвестировали в ремонт", - сказал аким ВКО.

По его словам, за два года было вложено свыше 17 миллиардов тенге. Аким региона также уточнил, что, возможно, потребуются еще вложения для ТЭЦ.

Ермек Кошербаев также добавил, что есть ряд домов в городе, которые не провели соответствующую тепломодернизацию.

Помимо этого, он уточнил, что в городе было отремонтировано 19 километров теплосетей.