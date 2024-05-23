  • 23 Мая, 13:16
  • BAIGENEWS

Ситуация в посёлке Жалгансай Атырауской области стабилизировалась

Сегодня, 09:15
АВТОР
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Ситуация в посёлке Жалгансай Атырауской области стабилизировалась Сегодня, 09:15
Сегодня, 09:15
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Этой ночью в населенном пункте устранен размыв защитной дамбы, передаёт BaigeNews. Подтопления жилых домов не допущено. В аварийно-спасательных работах были задействованы 812 человек. Это группировка спасателей из Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Алматинской областей, военнослужащие МЧС и МО, волонтёры, сотрудники МВД и местного акимата.

Отметим, вдоль дорожного полотна возведён земляной вал длиной 800 м и высотой около 1,5 м. Уложено более 7000 мешкотары с инертным материалом. Работы по откачке воды продолжаются.

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