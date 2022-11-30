Ситуация в Экибастузе: 17 домов подключат к теплоносителям

Фото: пресс-служба правительства РК

Исполняющий обязанности генерального директора АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин сообщил о текущей ситуации в Экибастузе, где произошла авария на ТЭЦ, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день, согласно плану оперативного штаба, в шесть часов началось отключение участка трубопровода т-2 для обеспечения работ по замене двух задвижек, устранения свищей. В 11 часов отключение было завершено. Были открыты дренажи, и приступили к демонтажу задвижек. В 12:30 начинается монтаж задвижек, по завершению работ будет производиться заполнение трубопровода и подключение 17 отключенных домов для подачи теплоносителей", - сообщил Лесин на брифинге.

По его словам, на момент аварии температура на ТЭЦ составляла 85 градусов.

"По температурному графику при минус 30 градусах температура должна соответствовать 92 градусам. На момент аварии температура соответствовала 85-87 градусов. Температурный график утверждённый - 110 на 70. Но в момент аварии температура было 85 градусов", - рассказал он.

Он также добавил, что все работники объекта, привлечённые к аварии, будут поощрены.

"По завершению работы все будут поощрены. Работы ведутся на должном уровне. Люди работают самоотверженно, труд их будет поощрён", - сообщил Вадим Лесин.

Напомним, дополнительные ремонтные бригады прибыли в Экибастуз из Астаны, Павлодара и Караганды, также помочь ликвидировать проррывы приехали специалисты Kazminerals. Общее число аварийно-ремонтных бригад в городе увеличилось с 34 до 42.