Ситуация с водными ресурсами становится более критичной в Казахстане - ПРООН

Презентованный в Астане проект Партнерской водной инициативы на 2024-2030 годы поможет в сохранении озер и рек Казахстана, передает BaigeNews.kz.

Совместный документ ПРООН и профильного ведомства скоординирует правительство, международные организации, доноров и другие заинтересованные стороны для эффективного управления водными ресурсами. Его обсудили на первом заседании Координационного совета партнеров по развитию водного сектора.

Среди главных направлений для сотрудничества министр водных ресурсов и ирригации назвал реализацию совместных инвестпроектов по модернизации водохозяйственной инфраструктуры. Сегодня износ объектов в отрасли превышает 60%, а потери воды при транспортировке достигают 40%. Большинство используемых построек возведены еще в 60-х и все это время работают без капитального ремонта и реконструкции.

"Большие перспективы мы видим во внедрении передовых методов и подходов к управлению водными ресурсами в Казахстане, включая водосберегающие технологии и повторное использование очищенных сточных вод, цифровизацию учета и распределения водных ресурсов, а также реализацию иных инновационных решений в водной отрасли. В том числе в сфере регулирования и водопотребления", - подчеркнул министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Обсуждая проект, постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа отметила, что ни одно правительство или организация не справится с этими проблемами в одиночку. Решение данных вопросов потребует объединения ресурсов, инвестиций, технической экспертизы и инноваций.

"Ситуация с водными ресурсами становится всё более критичной. В Казахстане наблюдается уменьшение годового речного стока, участились засухи и наводнения, растёт дефицит воды, особенно в трансграничных реках. Эти проблемы требуют незамедлительных и координированных действий для обеспечения водной безопасности страны в условиях изменяющегося климата. Например, с 1960 года средний ежегодный речной сток сократился на 12,5 кубических километров, что ещё больше усугубило проблему дефицита водных ресурсов. Это снижение оказывает значительное влияние на водоснабжение, особенно в сельскохозяйственных районах, где доступ к воде имеет критическое значение для экономической стабильности и продовольственной безопасности", - отметила Катаржина Вавьерниа.

По мнению спикера, роль зарубежных участников в Партнерской инициативе заключается не только в предоставлении финансовой и технической поддержки, но и в обмене опытом и внедрении передовых международных практик. Они помогут укрепить институциональные структуры, улучшить управление водными ресурсами и содействовать инновационным решениям для повышения устойчивости Казахстана к изменению климата.

"Документ предусматривает мероприятия по нескольким ключевым направлениям развития водного сектора Казахстана. К примеру, цифровизации и управлению данными. Они включают в себя разработку информационных платформ для мониторинга водных ресурсов. Проверке подлежат также система прогнозирования наводнений и засух, учёт водного баланса, интеграцию данных о водопользовании и ирригации. Или еще один пункт: трансграничное сотрудничество. Оно подразумевает развитие совместных программ мониторинга трансграничных вод, обмен данными с соседними странами, проведение совместных исследований и повышение квалификации специалистов", - рассказала Катаржина Вавьерниа.

Эти и другие направления охватывают комплексное управление водными ресурсами для обеспечения устойчивости и адаптации к изменениям климата. Что касается самого Координационного совета, со-председательство в нем будет назначаться на основе ротации партнеров. В этом году эта роль выпала Программе Развития ООН.