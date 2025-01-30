Министерство энергетики Казахстана прокомментировало задержку таможенного оформления цистерн со сжиженным газом, принадлежащих нефтегазовой компании "Тенгизшевройл" (ТШО), передаёт BaigeNews.kz.

"С 4 по 15 января 2025 года польская таможенная служба проводила длительный процесс таможенного оформления вагонов-цистерн ТОО "Тенгизшевройл". В связи с этим возникли задержки в транспортировке грузов компании в адрес польских получателей. Для урегулирования ситуации были проведены переговоры с участием представителей МИД РК, министерства энергетики РК и польских компетентных органов. В результате достигнутых договоренностей 26 января Польская таможенная служба начала процесс оформления, что позволило вагонам ТШО продолжить движение к пунктам назначения", – сообщили в Минэнерго.

Ранее СМИ сообщали, что изначально отказ пропустить в Польшу продукцию ТШО был мотиворован тем, что сжиженный газ в цистернах якобы имеет российское происхождение, а значит, его ввоз на территорию Евросоюза запрещён.