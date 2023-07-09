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Ситуация с распространением саранчи в регионах под конторолем - правительство
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прибыл в Костанайскую область для контроля предпринимаемых мер по борьбе с саранчой. В Актюбинской области с 8 июля находится вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек. В правительстве заявили, что ситуация с распространением саранчи в регионах под контролем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.
В Костанайской и Актюбинской областях распространены два вида стадных саранчовых: итальянский прус и азиатская саранча.
На 9 июля в Костанайской области из 422,9 тысячи гектаров земель, запланированных для обработки от стадной саранчи, уже проведены работы на 356 тысячах гектаров. Земли обработаны в 10 районах области (Жангельдинский, Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Федоровский, Сарыкольский, Камыстинский, Наурзумский, Костанайский, Карабалыкский) и городе Аркалыке.
На территории Актюбинской области обработано 667,865 тысячи гектаров, в том числе против итальянского пруса – 646,965 тысячи гектаров, или 99,97 процента от прогнозируемого объёма обработок, против азиатской саранчи – 20,9 тысячи гектаров, или 95,5 процента от прогнозируемого объёма обработок.
Для координации работы на местах созданы оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. Химические обработки проводятся препаратами Вантекс, Тиаметрин, Карат супер, Фобос, Фипрон с высокой биологической эффективностью – не менее 85 процентов. По данным территориальных подразделений Костанайской и Актюбинской областей Комитета государственной инспекции в АПК МСХ, в регионах есть весь необходимый объём данных препаратов.
Для проведения химических обработок в Костанайской области были задействованы девять наземных вентиляторных опрыскивателей, три самолёта, шесть дельтапланов, 13 аэрозольных газогенераторов. В Актюбинской области задействованы 56 единиц специальной опрыскивающей техники, в том числе 19 наземных вентиляторных опрыскивателей, 19 аэрозольных газогенераторов (ГАРД), восемь судов сверхлёгкой авиации (СЛА) и 10 самолётов.
В целом обработка против итальянской саранчи по республике проведена на 1,2 миллиона гектаров, или на 92,3 процента. Работы полностью завершены в Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Павлодарской областях и области Жетісу.
Накануне было зафиксировано незначительное распространение вредителей в области Абай, которое полностью купировано благодаря своевременному проведению защитных мероприятий. В частности, в селе Шаган обработано 120 гектаров пастбищ, посевные сельхозкультуры не пострадали.
Химобработка против саранчовых вредителей проводится в местах их распространения выше экономического порога вредоносности, т.е. при численности, которая может вызвать потери растениеводческой продукции. Обработка проводится в ранние утренние часы и поздно вечером, когда стаи саранчи не летают и сидят в одном месте, что значительно повышает эффективность использования препаратов.
В целом по регионам продолжаются мониторинговые и защитные мероприятия.
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