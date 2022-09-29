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  • Ситуация с лесными пожарами обнажила проблемы технического оснащения служб ЧС - сенатор
@gazshak Сегодня, 12:38
186
Фото: @gazshak

Ситуация с лесными пожарами обнажила проблемы технического оснащения служб ЧС - сенатор

Вернуть в госсобственность военизированную аварийно-спасательную службу предложил сенатор Сергей Ершов, передаёт BaigeNews.kz. Причины необходимости принятия такого шага он прописал в депутатском запросе на имя премьер-министра страны.

Сенатор отметил, что масштабные пожары в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и других областях обнажили острые проблемы низкой технической оснащенности служб. Противостояли стихии пожарные на машинах и с оборудованием, выпущенном в 60-70-х годах прошлого века. Вместе с тем, депутаты напомнили о том, что единственная в стране государственная служба по предупреждению и ликвидации аварий на опасных производственных объектах была приватизирована в 2018 году, причём за сумму вдвое ниже её балансовой стоимости.

"По этому вопросу сенаторы нашего комитета направили пять депутатских запросов с просьбой проверить как законность приватизации указанного предприятия за сумму вдвое дешевле его балансовой стоимости, так и с предложением диверсифицировать портфель предприятия с введением государственного участия и совершенствования профильного закона "О гражданской защите". С сожалением приходится констатировать, что государство с приватизацией этого предприятия лишилось специализированной службы, кадровый состав и оснащение которой позволяли в полном объеме обеспечивать оперативную переброску сил и средств на ликвидацию аварий повышенной сложности", - отметил Сергей Ершов.

По информации сенатора, в правительстве создана спецкомиссия по демонополизации экономики и, в частности, по передаче в госсобственность раннее необоснованно приватизированных объектов.

"В этой связи просим рассмотреть на ближайшем заседании указанной комиссии вопрос о возвращении в государственную собственность приватизированного государственного предприятия "Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба", являющееся правопреемником первых отечественных аварийно-спасательных служб, учреждённых еще в 1932 году",- отметил сенатор Сергей Ершов.

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#Пожарные #Пожарная служба #Сенат Парламента РК
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:38
186
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