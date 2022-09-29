Ситуация с лесными пожарами обнажила проблемы технического оснащения служб ЧС - сенатор

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Вернуть в госсобственность военизированную аварийно-спасательную службу предложил сенатор Сергей Ершов, передаёт BaigeNews.kz. Причины необходимости принятия такого шага он прописал в депутатском запросе на имя премьер-министра страны.

Сенатор отметил, что масштабные пожары в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и других областях обнажили острые проблемы низкой технической оснащенности служб. Противостояли стихии пожарные на машинах и с оборудованием, выпущенном в 60-70-х годах прошлого века. Вместе с тем, депутаты напомнили о том, что единственная в стране государственная служба по предупреждению и ликвидации аварий на опасных производственных объектах была приватизирована в 2018 году, причём за сумму вдвое ниже её балансовой стоимости.

"По этому вопросу сенаторы нашего комитета направили пять депутатских запросов с просьбой проверить как законность приватизации указанного предприятия за сумму вдвое дешевле его балансовой стоимости, так и с предложением диверсифицировать портфель предприятия с введением государственного участия и совершенствования профильного закона "О гражданской защите". С сожалением приходится констатировать, что государство с приватизацией этого предприятия лишилось специализированной службы, кадровый состав и оснащение которой позволяли в полном объеме обеспечивать оперативную переброску сил и средств на ликвидацию аварий повышенной сложности", - отметил Сергей Ершов.

По информации сенатора, в правительстве создана спецкомиссия по демонополизации экономики и, в частности, по передаче в госсобственность раннее необоснованно приватизированных объектов.