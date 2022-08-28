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pixabay.com Сегодня, 08:30
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Фото: pixabay.com

Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась

Все регионы Казахстана – в "зелёной зоне".

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 опубликовала новые данные: за прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее было зарегистрировано 617 новых случаев, сообщает BaigeNews.kz.

Всего в стране подтверждено 1 387 576 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 83,
  • в городе Алматы – 51,
  • в городе Шымкент – 1,
  • в Акмолинской области – 69,
  • в Актюбинской области – 15,
  • в Алматинской области – 4,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Атырауской области – 19,
  • в ВКО – 12,
  • в Абайской области - 10,
  • в Жамбылской области – 6,
  • в ЗКО – 43,
  • в Карагандинской области – 73,
  • в Улытауской области - 5,
  • в Костанайской области – 59,
  • в Кызылординской области – 3,
  • в Мангистауской области – 22,
  • в Павлодарской области – 33,
  • в СКО – 36,
  • в Туркестанской области – 2.

 На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человек (–19 282+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится – 621 пациент, на амбулаторном уровне – 19 001 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 10 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – пять пациентов.
МВК
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#КВИ #статистика
Сегодня, 08:30
182
Журналист

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