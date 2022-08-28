Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась

Фото: pixabay.com

Все регионы Казахстана – в "зелёной зоне".

Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 опубликовала новые данные: за прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее было зарегистрировано 617 новых случаев, сообщает BaigeNews.kz.

Всего в стране подтверждено 1 387 576 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 83,

в городе Алматы – 51,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области – 69,

в Актюбинской области – 15,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 12,

в Абайской области - 10,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 43,

в Карагандинской области – 73,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 22,

в Павлодарской области – 33,

в СКО – 36,

в Туркестанской области – 2.

На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человек (–19 282+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится – 621 пациент, на амбулаторном уровне – 19 001 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: