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Сегодня, 08:30
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Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась
Все регионы Казахстана – в "зелёной зоне".
Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 опубликовала новые данные: за прошедшие сутки зарегистрировано 547 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее было зарегистрировано 617 новых случаев, сообщает BaigeNews.kz.
Всего в стране подтверждено 1 387 576 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 83,
- в городе Алматы – 51,
- в городе Шымкент – 1,
- в Акмолинской области – 69,
- в Актюбинской области – 15,
- в Алматинской области – 4,
- в Жетысуской области - 1,
- в Атырауской области – 19,
- в ВКО – 12,
- в Абайской области - 10,
- в Жамбылской области – 6,
- в ЗКО – 43,
- в Карагандинской области – 73,
- в Улытауской области - 5,
- в Костанайской области – 59,
- в Кызылординской области – 3,
- в Мангистауской области – 22,
- в Павлодарской области – 33,
- в СКО – 36,
- в Туркестанской области – 2.
На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человек (–19 282+ и 340 КВИ-), из них в стационарах находится – 621 пациент, на амбулаторном уровне – 19 001 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 10 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – пять пациентов.
МВК
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