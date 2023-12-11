Ситуация постепенно выправится – эксперт о проблемах на объектах теплоснабжения в Казахстане

Решить вопрос изношенности тепловых сетей в Казахстане можно только за счет справедливого тарифа, считают эксперты. При этом первые позитивные изменения по улучшению энергетической инфраструктуры должны произойти в течение двух-трех лет, передает BaigeNews.kz.

По словам управляющего директора Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", заслуженного энергетика Жакыпа Хайрушева, нынешние аварии на ТЭЦ и теплосетях связаны с недостаточным инвестированием в модернизацию инфраструктуры на протяжении многих лет. Нехватка инвестиций была связана со сдерживанием тарифов из опасений вызвать социальную напряженность. В результате – само население страдает из-за ненадежной работы оборудования и сетей.

"Аварии, которые мы сейчас наблюдаем, страшны тем, что на улице холодно. Но эти аварии происходили и, наверное, будут происходить. Потому что наши энергетические активы с годами не молодеют, а достаточных инвестиций мы не вкладываем", - сказал эксперт.

Он отметил, что лишь недавно был проведен полный аудит энергетической инфраструктуры, посчитаны объемы необходимых инвестиций, поданы заявки на повышение тарифов. Но для кардинальных мер требуется время.

"Мы только в последнее время провели аудиты, составили некие рейтинги по изношенности ТЭЦ. Первые шаги мы сделали – провели аудит и по крайней мере для себя поняли, в каком состоянии станции. Мы провели исследование, кому сколько необходимо средств, подали соответствующие заявки на изменение тарифов. Они изучались компетентными и заинтересованными государственными органами. Кое-кому уже даже были утверждены новые тарифы, чтобы с первого ноября-декабря эти деньги пришли. Но понятно, что зимой они ничего сделать не смогут с ремонтом. Они должны были найти где-то деньги в межотопительный период", - подчеркнул Жакып Хайрушев.

Эксперт отметил, что проблемы ТЭЦ очень разнообразны, нет двух одинаковых ТЭЦ. Каждая разработала собственную инвестиционную программу с соответствующим повышением тарифов.

"У всех ТЭЦ свои проблемы – кому-то нужен котел, кому-то турбина, кому-то на зарплату, на выплату налогов не хватает. Везде нужны средства. Все разработали свои инвестпрограммы, у всех они разные – одинаковых нет. Я думаю, ситуация постепенно выправится в течение двух-трех лет. Потому что раньше тариф был политической структурой, сейчас он стал более экономическим. Без тарифа, без тепла, без электричества наша экономика и комфортное проживание людей невозможны. И на это стали обращать внимание", - говорит эксперт.

В вопросе установления тарифов эксперт призывает руководствоваться долгосрочными потребностями по модернизации инфраструктуры. При этом необходимо обеспечить меры социальной поддержки уязвимых слоев населения.

"Тариф должен быть справедливым. Он должен покрывать все необходимые затраты услугодателя и соответственно быть комфортным для потребителя. Но естественно есть категория граждан, которым будет не комфортно при повышении тарифа даже на один тенге. Такие граждане должны обратиться в акимат, предоставить справки, им дадут адресную социальную помощь. Сейчас такие механизмы в акиматах имеются", - сказал эксперт.

Также Жакып Хайрушев акцентировал внимание на необходимости строительства дополнительных мощностей и создании резервов энергоресурсов.