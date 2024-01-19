Ситуация по кори в Астане продолжает оставаться напряженной – главный санврач
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В Астане ежедневно регистрируется около 40 случаев кори. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в РСК, передаёт BaigeNews.kz.
По данным акимата, с начала 2024 года года в Астане зарегистрировано 576 первичных и 216 подтвержденных случаев кори. Из них 152 случая среди детей до 14 лет.
По словам Сархат Бейсеновой, в день регистрируется порядка 40 случаев кори, тем самым ситуация по кори в столице все еще продолжает оставаться напряженной.
"Из 152 заболевших детей 92% это не привитые против кори дети, чьи родители способствуют значительному откату в прогрессе на пути достижения и поддержания элиминации кори. Из общего числа заболевших имеют прививки против кори только 6 %, и с неизвестным прививочным статусом 26%, - сказала Сархат Бейсенова.
В связи с этим, в соответствии с Национальным календарем вакцинации продолжается работа по выявлению детей, не прошедших вакцинацию.
"Так, из выявленных более 13 000 детей в возрасте 7-18 лет не привитых против кори в возрасте 1 и 6 лет наверстывающей иммунизацией охвачено 10 371 ребенок, что составляет 79,8 %", - сообщила главный санврач Астаны.