Ситуация по кори в Астане продолжает оставаться напряженной – главный санврач

В Астане ежедневно регистрируется около 40 случаев кори. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в РСК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным акимата, с начала 2024 года года в Астане зарегистрировано 576 первичных и 216 подтвержденных случаев кори. Из них 152 случая среди детей до 14 лет.

По словам Сархат Бейсеновой, в день регистрируется порядка 40 случаев кори, тем самым ситуация по кори в столице все еще продолжает оставаться напряженной.

"Из 152 заболевших детей 92% это не привитые против кори дети, чьи родители способствуют значительному откату в прогрессе на пути достижения и поддержания элиминации кори. Из общего числа заболевших имеют прививки против кори только 6 %, и с неизвестным прививочным статусом 26%, - сказала Сархат Бейсенова.

В связи с этим, в соответствии с Национальным календарем вакцинации продолжается работа по выявлению детей, не прошедших вакцинацию.