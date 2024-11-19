Ситуация исправляется - Минсельхоз об инфраструктуре сел

О поддержке со стороны государства для тех, кто хочет развивать свое село, рассказали в Минсельхозе, передает BaigeNews.kz.

Для комфортной жизни в малых населенных пунктах, по мнению вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, нужны качественные кадры и доступность бытовых условий, с канализацией, водоснабжением и отоплением.

"Вопросы существуют по обеспечению доступным жильем. Действующие меры господдержки позволяют работодателям, что строят жилье для собственных работников, возвращать 50% затрат благодаря субсидиям государства. У нас другая проблема – люди не хотят приезжать в села", - сообщил Азат Султанов.

Вице-министр напомнил, что Глава государства на первом Форуме работников сельского хозяйства привел несколько примеров в разных регионах страны, когда крупные сельхозпроизводители обеспечивают быт своего населения. Журналисты поинтересовались, как обстоят дела в остальных частях страны.

"Ситуация в плане инфраструктуры, мы считаем, исправляется. Если проехать по тем же селам Северо-Казахстанской области, во многих селах уже есть центральное водоснабжение. Пример, когда уже газовое, допустим, отопление обеспечивает крупные сходства производителей. Там где газ не подведен, сжиженный газ используются", - рассказал вице-министр.

Напомним, на первом Форуме работников сельского хозяйства Глава государства заявил, что развитие села очень важно для укрепления государства. Президент призвал бизнесменов развивать свои родные места.