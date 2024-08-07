  • 7 Августа, 06:58
  • BAIGENEWS

Ситуационный центр заработал в прокуратуре Жамбылской области

Сегодня, 06:20
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скриншот с видео «24KZ» Сегодня, 06:20
Сегодня, 06:20
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Фото: скриншот с видео «24KZ»

В прокуратуре Жамбылской области открыли ситуационный центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

К нему подключены 600 видеокамер, установленных на улицах Тараза. Теперь работники надзорного органа смогут в онлайн-формате наблюдать и за происходящим в кабинетах следователей, в исправительных учреждениях. Это позволит прокурорам обеспечить соблюдение прав подследственных и осуждённых.

"Таким образом, мы сможем принимать необходимые меры для профилактики. Главное преимущество ситуационного центра – это цифровизация. Мы можем дистанционно через записи камер установить соблюдение законности при ведении дел", - разъяснил старший помощник прокурора области Жанибек Жумасаев.

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