Ситуационный центр заработал в прокуратуре Жамбылской области

В прокуратуре Жамбылской области открыли ситуационный центр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

К нему подключены 600 видеокамер, установленных на улицах Тараза. Теперь работники надзорного органа смогут в онлайн-формате наблюдать и за происходящим в кабинетах следователей, в исправительных учреждениях. Это позволит прокурорам обеспечить соблюдение прав подследственных и осуждённых.

"Таким образом, мы сможем принимать необходимые меры для профилактики. Главное преимущество ситуационного центра – это цифровизация. Мы можем дистанционно через записи камер установить соблюдение законности при ведении дел", - разъяснил старший помощник прокурора области Жанибек Жумасаев.