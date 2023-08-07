Ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях создали в Казахстане

При Министерстве науки и высшего образования РК создан ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях. Об этом сообщил министр Саясат Нурбек в ходе заседания расширенной коллегии с участием ректоров высших учебных заведений, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства уделил особое внимание необходимости обеспечения жильём максимального количества студентов.

"Очевидно, что обеспечить всех студентов общежитиями невозможно. Эта проблема пока имеет системный характер, но министерство ведёт работу в этом направлении. В частности, создан ситуационный центр, который совместно с вузами будет помогать студентам получить места в общежитиях", - отметил министр.

Саясат Нурбек призвал общественных деятелей и неравнодушных граждан войти в состав ситуационного центра для помощи нуждающимся студентам.

Для оперативного реагирования на возникшие у студентов проблемы с жильём, ситуационным центром запущен call-центр по номеру +77002551443, который будет работать 24/7.

"В этом году мы открыли проектные офисы по строительству общежитий в Алматы и Астане, так как 70 процентов нехватки мест приходится на эти города. Я поручил завершить ремонтные работы в вузах до 15 августа. Перед началом учебного года первым руководителям вузов необходимо особое внимание уделить соответствию общежитий требованиям санитарных и технических норм", - сказал Нурбек.

По прогнозам вузов, в новом учебном учебном году количество студентов, нуждающихся в общежитиях составит 134 тысячи человек. Тем, кому не хватит мест, предложат номера в хостелах и гостиницах.

С 1 сентября вступит в силу новая редакция Закона "Об образовании", предусматривающая обеспечение всех обучающихся организаций образования местами в общежитиях.