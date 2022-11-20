Ситуационные центры: что увидели наблюдатели на избирательных участках в разных регионах

Фото: BaigeNews.kz

О промежуточных результатах наблюдения за голосованием в регионах рассказал председатель "Центра непартийного наблюдения" Толеген Кунадилов. Он выступил на площадке 16-часового телемарафона, посвящённого внеочередным президентским выборам, передаёт BaigeNews.kz

Спикер отметил, что с самого утра в каждом регионе действуют ситуационные центры, куда в режиме реального времени поступает вся актуальная информация с избирательных участков.

Фото: скриншот с трансляции.

"Мы охватили все открытые участки по республики. И вместе с тем, в рамках ситуационного центра мы мониторим также и социальные сети, Telegram-каналы, проверяем разные публикации в социальных сетях: нет ли какого-либо давления на наблюдателей, ограничений в передвижении и тому подобное. У нас на всех участках сидят наблюдатели, мы связываемся с ними, узнаём в соцсетях ту или иную ситуацию, выясняем есть ли по факту такие вещи. На самом деле, многое из того, что публикуется, не соответсвует действительности, — пояснил Толеген Кунадилов.

Но тем не менее, по словам спикера, были факты, когда информация подтвердилась.

"Например на одном участке в Жамбылской области наш наблюдатель зафиксировал, как член избирательной комиссии заранее подписывает бюллетень, что запрещено законом. И после обращения внимания данное несоотвествие было устранено. В Карагандинской области на одном из участков был зафиксирован момент, когда одному избирателю выдали два бюллетеня. Согласно алгоритму действий, наши наблюдатели зафиксировали, подписали акт о нарушениях, после чего данный бюллетень был аннулирован. Но в целом, сообщений о таких нарушений, которые могут повлиять на законность, прозрачность, открытость и справедливость выборов, на данный момент не поступало. Будем дальше следить за ситуацией. Набюдатели намерены сидеть до подведения иогов, вплоть до получения заверенных копий протоколов", — сказал председатель "Центра непартийного наблюдения" .

Между тем, на площадке 16-часового телемарафона, своими наблюдениями за выборным процессом в Казахстане поделился директор департамента Азии Генерального секритариата Организации исламского сотрудничества (ОИС), глава миссии Ахмет Сарир.

Фото: скриншот с трансляции

Глава миссии отметил, что доволен тем, что увидел сегодня на избирательных участках столицы. Ахмет Сарир признался, что имеет большой опыт участия в выборах в качестве международного наблюдателя в разных странах мира.

"Я представляю международную организацию, состоящую из 57 стран. Мы, как коллективный голос исламских государств, конечно же, продвигаем вопросы демократии, государственного управления. Поэтому нашу делегацию пригласили в качестве международных наблюдателей и мы рады присутствовать здесь от имени нашей организации. Мы не в первый раз приезжаем в Казахстан, уже были здесь летом, когда проходил референдум, а также в 2019 году приезжали во время президентских выборов, и во все наши приезды, когда нас приглашали, мы всегда отмечали, что очень хорошо все было организовано: всегда всё было чисто и прозрачно, всегда — соответствовало правилам", — сказал господин Сарир.

Напомним, 20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы. По республике начали работу 8150 избирательных участков. 86 из них открылись с шести утра, 47 из них в местах временного пребывания граждан. Всего приступили к работе более 10 тысяч избирательных участков, в том числе и в разных странах мира.

За время голосования в социальных сетях появлялись видео, на которых якобы были зафиксированы нарушения на избирательных участках. В одном случае засняли вброс бюллетеней, в другом — драку, которую неизвестные затеяли с целью отвлечь наблюдателей и незаметно вбросить бюллетени в избирательную урну. Команда экспертов проанализировала оба видео и доказала, что это фейки и снято видео не в Казахстане. В первом случае кадры были сняты в Украине в 2019 году, во втором — в Дагестане в 2018.

Между тем, в Казахстане проходит 16-часовой телемарафон телерадиокорпорации "Казахстан", посвящённый выборам. Его транслируют в прямом эфире отечественных телерадиоканалов, интернет-ресурсах и официальных аккаунтах СМИ в социальных сетях с 09:00 утра до 1:00 ночи.

Трансляция проходит в киноконцертном зале столичного "Қазмедиа орталығы". В марафоне принимают участие политики, общественные деятели, политологи, депутаты, представители культуры, спорта, активная молодежь и блогеры.