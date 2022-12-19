Систему управления ракеты "Союз" испытают на Байконуре

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На Байконуре проходят испытания новой наземной аппаратуры системы управления ракет семейства "Союз-2", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Госкорпорации "Роскосмос".

Для её тестирования ракету-носитель "Союз-2.1а" сегодня вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома.

Система предназначена для проведения электрических испытаний бортовых систем управления, проверки правильности функционирования, подготовки к пуску и пуска ракет.

Она изготовлена взамен выработавшей ресурс и морально устаревшей. После поставки на космодром в сентябре были выполнены монтаж, наладка и автономные тестирования аппаратуры.

Комплексные испытания системы не предусматривают заправку "Союза-2.1а" топливом. Будет проверена работоспособность аппаратуры в связке с ракетой, а также её готовность обеспечить подготовку к пуску и пуск.

В феврале этому носителю "Союз-2.1а" предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс МС-22"