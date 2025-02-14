Систему управления городской инфраструктурой на основе ИИ запускают в Астане
Проект полностью финансируется компанией из ОАЭ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Казахстана стартует масштабный проект государственно-частного партнёрства по созданию интеллектуальной системы управления городской инфраструктурой. Новый проект, рассчитанный на 2025–2030 годы, обеспечит полный контроль за безопасностью города с помощью передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) и видеоаналитики, передает BaigeNews.kz.
Что изменится в Астане?
Проект предусматривает масштабную модернизацию системы видеонаблюдения и дорожной инфраструктуры:
- Установка 10 000 новых камер видеонаблюдения, поддерживающих видеоаналитику на основе ИИ.
- Интеграция 8 000 камер с частных и государственных объектов (школы, детские сады, аэропорт, вокзалы, LRT).
- Размещение 502 аппаратно-программных комплексов на дорогах города для повышения безопасности движения.
- Подключение оборудования к постоянному электропитанию и организации каналов связи на базе ВОЛС (волоконно-оптические линии связи).
- Создание единого ситуационного центра, где будут анализироваться все данные и оперативно приниматься решения.
Эти меры позволят автоматически фиксировать нарушения ПДД, предотвращать аварийные ситуации и улучшать управление дорожным трафиком.
Умный город: что умеет видеоаналитика?
В рамках проекта планируется внедрение 50 видов видеоаналитики, которые повысят уровень безопасности в Астане.
На дорогах:
- Фиксация нарушений ПДД (разговоры по телефону, выезд на перекрёсток, поворот со второй полосы и пр.).
- Автоматическое определение типа транспорта (легковой, грузовой, марка, цвет).
В общественных местах:
- Обнаружение падений людей, драки, оружия, курения в неположенных местах.
- Выявление несанкционированных свалок и бродячих животных.
Управление городом:
- Мониторинг трафика с помощью ИИ для оптимизации транспортных потоков.
- Анализ больших данных для повышения эффективности работы городских служб.
Как это финансируется?
Проект полностью финансируется частным партнёром – компанией Presight, дочерней структурой G42 (ОАЭ). Компания инвестирует 100% собственных средств, а выплаты за реализацию проекта будут осуществляться только после его ввода в эксплуатацию.
Кроме того, 60% работ выполнят казахстанские компании, что обеспечит дополнительные рабочие места и развитие отечественного бизнеса в сфере IT и безопасности.
Какой будет эффект?
- 100% охват мест массового скопления людей системой видеонаблюдения.
- Снижение числа ДТП и преступлений за счёт внедрения интеллектуального мониторинга.
- Повышение эффективности управления городом благодаря анализу данных в режиме реального времени.
- Обеспечение кибербезопасности – доступ к системе будут контролировать службы КНБ и СГО.
Астана – умный город будущего
Проект ГЧП на основе искусственного интеллекта – важный шаг к созданию настоящего Smart City, где технологии работают на благо жителей, повышая безопасность и комфорт жизни.
Самое читаемое
- В Астане отменили занятия у школьников второй смены
- Полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области
- Мужчина покончил с собой в Бурабае
- Скандал в СКО: после закрытия порноканала с фото детей появился ещё один
- Избивали и выставляли на улицу: Над пожилыми издевались в павлодарском пансионате