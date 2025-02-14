В столице Казахстана стартует масштабный проект государственно-частного партнёрства по созданию интеллектуальной системы управления городской инфраструктурой. Новый проект, рассчитанный на 2025–2030 годы, обеспечит полный контроль за безопасностью города с помощью передовых технологий искусственного интеллекта (ИИ) и видеоаналитики, передает BaigeNews.kz.

Что изменится в Астане?

Проект предусматривает масштабную модернизацию системы видеонаблюдения и дорожной инфраструктуры:

Установка 10 000 новых камер видеонаблюдения, поддерживающих видеоаналитику на основе ИИ.

Интеграция 8 000 камер с частных и государственных объектов (школы, детские сады, аэропорт, вокзалы, LRT).

Размещение 502 аппаратно-программных комплексов на дорогах города для повышения безопасности движения.

Подключение оборудования к постоянному электропитанию и организации каналов связи на базе ВОЛС (волоконно-оптические линии связи).

Создание единого ситуационного центра, где будут анализироваться все данные и оперативно приниматься решения.

Эти меры позволят автоматически фиксировать нарушения ПДД, предотвращать аварийные ситуации и улучшать управление дорожным трафиком.

Умный город: что умеет видеоаналитика?

В рамках проекта планируется внедрение 50 видов видеоаналитики, которые повысят уровень безопасности в Астане.

На дорогах:

Фиксация нарушений ПДД (разговоры по телефону, выезд на перекрёсток, поворот со второй полосы и пр.).

Автоматическое определение типа транспорта (легковой, грузовой, марка, цвет).

В общественных местах:

Обнаружение падений людей, драки, оружия, курения в неположенных местах.

Выявление несанкционированных свалок и бродячих животных.

Управление городом:

Мониторинг трафика с помощью ИИ для оптимизации транспортных потоков.

Анализ больших данных для повышения эффективности работы городских служб.

Как это финансируется?

Проект полностью финансируется частным партнёром – компанией Presight, дочерней структурой G42 (ОАЭ). Компания инвестирует 100% собственных средств, а выплаты за реализацию проекта будут осуществляться только после его ввода в эксплуатацию.

Кроме того, 60% работ выполнят казахстанские компании, что обеспечит дополнительные рабочие места и развитие отечественного бизнеса в сфере IT и безопасности.

Какой будет эффект?

100% охват мест массового скопления людей системой видеонаблюдения.

Снижение числа ДТП и преступлений за счёт внедрения интеллектуального мониторинга.

Повышение эффективности управления городом благодаря анализу данных в режиме реального времени.

Обеспечение кибербезопасности – доступ к системе будут контролировать службы КНБ и СГО.

Астана – умный город будущего

Проект ГЧП на основе искусственного интеллекта – важный шаг к созданию настоящего Smart City, где технологии работают на благо жителей, повышая безопасность и комфорт жизни.