Систему учёта продажи топлива на казахстанских заправках введут 15 сентября

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Цифровую систему учёта продажи топлива на казахстанских заправках введут уже 15 сентября. Такое поручение дал сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства во время обсуждения вопроса обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, передаёт BaigeNews.kz

Ранее глава правительства поручил не допустить вывоз топлива, обеспечить ГСМ малые заправочные станции в районах, оптимизировать маршруты доставки, а также исключить непродуктивных посредников.

Глава правительства рассказал о мерах по обеспечению внутреннего рынка и стабилизации ситуации с топливом. По его данным, правительством были приняты все необходимые оперативные меры.

"Под председательством первого заместителя премьер-министра была создана соответствующая оперативная Комиссия, которая в ручном режиме проводит работу по обеспечению регионов нефтепродуктами. Также в каждой области созданы региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками. Акимам необходимо усилить работу региональных комиссий и оперативно реагировать на выявляемые нарушения. Дополнительно были увеличены объёмы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах. Также была налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам", - сообщил Смаилов.

В целях недопущения вывоза нефтепродуктов в Казахстане введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо на внутренний рынок поставляется без посредников. С учётом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется, отметил премьер, добавив, что ситуация по-прежнему требует постоянного внимания и жёсткого контроля.