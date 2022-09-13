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  • Систему учёта продажи топлива на казахстанских заправках введут 15 сентября
pixabay.com Сегодня, 11:46
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Фото: pixabay.com

Систему учёта продажи топлива на казахстанских заправках введут 15 сентября

Цифровую систему учёта продажи топлива на казахстанских заправках введут уже 15 сентября. Такое поручение дал сегодня премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства во время обсуждения вопроса обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, передаёт BaigeNews.kz

Ранее глава правительства поручил не допустить вывоз топлива, обеспечить ГСМ малые заправочные станции в районах, оптимизировать маршруты доставки, а также исключить непродуктивных посредников. 

Глава правительства рассказал о мерах по обеспечению внутреннего рынка и стабилизации ситуации с топливом. По его данным, правительством были приняты все необходимые оперативные меры. 

"Под председательством первого заместителя премьер-министра была создана соответствующая оперативная Комиссия, которая в ручном режиме проводит работу по обеспечению регионов нефтепродуктами. Также в каждой области созданы региональные комиссии по контролю за нефтебазами и мелкими заправками. Акимам необходимо усилить работу региональных комиссий и оперативно реагировать на выявляемые нарушения. Дополнительно были увеличены объёмы переработки нефти и производства дизельного топлива на заводах. Также была налажена система логистики нефтепродуктов от заводов до нефтебаз и заправок по всем регионам", - сообщил Смаилов.

В целях недопущения вывоза нефтепродуктов в Казахстане введены необходимые экспортные ограничения, дизельное топливо на внутренний рынок поставляется без посредников. С учётом принимаемых мер ситуация на рынке горюче-смазочных материалов нормализуется, отметил премьер, добавив, что ситуация по-прежнему требует постоянного внимания и жёсткого контроля.

"Например, в некоторых регионах появился дефицит сжиженного газа. Поэтому эту комплексную работу надо продолжать, сбоев и дефицита топлива в регионах быть не должно. 

Первое. Поручаю Министерству энергетики и Министерству цифрового развития уже с 15 сентября обеспечить внедрение цифровой системы учета отпуска топлива на заправочных станциях.
Второе. Министерству сельского хозяйства до конца текущего года обеспечить ввод системы распределения льготного дизельного топлива для сельхозпроизводителей.
Третье. С 2023 года Министерству энергетики осуществить переход на новую систему переработки нефти, исключающую непродуктивных посредников при реализации нефтепродуктов.
Четвертое. Министерству энергетики совместно с акиматами регионов принять меры по обеспечению населения сжиженным газом и недопущению его нехватки в регионах. 

Контроль за Романом Скляром (Первый заместитель премьер-министра). 

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#ГСМ #Правительство РК #цены #топливо
Сегодня, 11:46
109
Артём Волков Журналист

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