Систему распознавания речи для тюркских языков создали в Казахстане

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Казахстанские разработчики создали технологию распознавания речи для тюркских языков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Это многоязычная модель может стать основой для создания мобильных приложений. Главная цель - продвижение имиджа в том числе и казахского языка.

Пять секунд на обдумывание программы и речь на казахском языке превращается в текст. Причём, технология "слушает" и распознаёт не только казахский, но и 10 других тюрских языков. В их числе азербайджанский, узбекский и турецкий.

На создание новой модели у отечественных учёных ушло полгода. Технология работает по примеру голосовых помощников Siri или Алиса. Чтобы протестировать её нужно перейти на сайт, кликнуть на кнопку "запись" и в течение пяти секунд выразить свою мысль. В процессе система совершает минимум ошибок, говорят разработчики.

- Мы создали проект для того, чтобы языки, у которых мало ресурсов и у которых недостаточно данных, могли тоже быть цифровизированы, и могли распознаваться также как английский и русский. Мы хотим сделать одну модель, в которой будут включаться не только тюрские языки, там есть, есть английский и русский пока что, мы хотим добавить туда максимально больше количества разных языков, и путём синергии эти языки помогают друг другу усовершенствоваться, - сказала аналитик данных Саида Мусаходжаева.

Авторы говорят, у проекта большие перспективы. Новая технология может стать первой общей и надёжной моделью для распознавания речи именно тюркских языков. Иначе говоря, это стартовая площадка для других разработчиков. Любой программист может свободно найти исходные данные и коды, а затем создать собственный проект.

"Все эти технологии могут использоваться в электронном правительстве Казахстана. Они в открытом доступе, скачать их можно бесплатно. Любой энтузиаст может разработать либо программное обеспечение, либо усовершенствовать эти технологии. Кроме того, все проекты, которые мы создаём, стимулируют не только технологическое развитие страны, но и позволяют подготовить кадры, которые в дальнейшем могут делиться своим опытом с другими специалистами", - сообщил директор Института умных систем и искусственного интеллекта Хусейн Атакан Варол.

К слову, это уже не первая разработка отечественных учёных в этой сфере. Таким образом, авторы прилагают все усилия для продвижения имиджа казахского языка в цифровом мире. Учёные отмечают, что у Казахстана есть все шансы стать одним из ведущих научных центров искусственного интеллекта в тюркском мире.