Систему отслеживания лекарственных средств внедрят в Казахстане

Информационную систему по контролю лекарственных средств и Единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году. Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Как отметили в Правительстве, система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач.

"В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств. Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования", - говорится в сообщении.

Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.

Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.

Алихану Смаилову также презентовали Единую базу учета очередности в детские сады. Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.