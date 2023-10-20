Систему отслеживания лекарственных средств внедрят в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Информационную систему по контролю лекарственных средств и Единую базу учета очередности в детские сады запустят в Казахстане в следующем году. Соответствующие цифровые решения презентованы премьер-министру РК Алихану Смаилову на совещании в Правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Как отметили в Правительстве, система отслеживания лекарственных средств позволит решить сразу ряд задач.
"В частности, исключить возможности приписок и ложных списаний препаратов в медорганизациях, вести мониторинг розничных цен, остатков и сроков годности лекарств. Для полного контроля на каждую упаковку будет наноситься двухмерный уникальный код Data Matrix. В результате появится возможность отслеживать полный оборот препаратов по республике в онлайн-режиме с момента производства и до использования", - говорится в сообщении.
Внедрить систему контроля планируется с июля 2024 года.
Премьер-министр поручил детально проработать весь функционал платформы, чтобы она была максимально эффективной и при этом удобной в использовании на уровне больниц, поликлиник, сельских объектов здравоохранения и аптек.
Алихану Смаилову также презентовали Единую базу учета очередности в детские сады. Она разработана для удобства родителей и обеспечения полной прозрачности распределения мест в дошкольные организации.
"Премьер-министр подчеркнул, что система должна работать таким образом, чтобы исключить двойную очередность в дошкольные организации и сопутствующие коррупционные риски. Запуск единой базы намечен на январь 2024 года", - отметили в пресс-службе кабмина.
Самое читаемое
- Ярмарки будут проходить по новому адресу в Астане
- Казахстан - самый крупный партнёр проекта "Один пояс, один путь" в ЦА – российский эксперт
- Мы можем сделать казахстанский никель в десятки раз дороже, но нам его не дают – ученый
- Крыса спряталась в детской коляске и напала на женщину в Павлодаре
- "Я думаю и говорю по-казахски": как сложилась судьба одной из "Трех Татьян"