Систему оповещения о ЧС протестировали в Алматы

31 мая был запущен первый этап системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"Сообщения о проверке системы оповещения пришли с пометкой "Президентское оповещение" или "Национальное оповещение". Это связано с тем, что международной спецификацией 3GPP TS 23.041 стандартизированы названия заголовков каналов Cell Broadcast, в соответствии с этой спецификацией все производители телефонных аппаратов реализуют в своих мобильных устройствах на уровне операционных систем эти названия. Принятые международной спецификацией названия заголовков не изменяются", - говорится в сообщении.

В этой связи вещание производилось на канале 4370 с зафиксированным заголовком "Президентское оповещение" и "Национальное оповещение".



В данный момент разрабатываются требования для Республики Казахстан для производителей с заголовком "Национальное оповещение".