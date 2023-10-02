Систему "Келешек" обсудили в правительстве Казахстана

Начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек", которую планируют внедрить уже в будущем году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Сообщается, что начата разработка единой добровольной накопительной системы "Келешек". Она станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию и объединит в себе существующие меры поддержки.

"Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе "Келешек" с учётом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным", — сказал премьер-министр Алихан Смаилов.

Также Алихан Смаилов подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей.

Отмечается, что, по прогнозу, к 2040 году ожидается значительный прирост численности 18-летних казахстанцев. Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил, что систему образования из-за этого в будущем ждёт значительное увеличение нагрузки.

"Доступность и качество образования будут обеспечиваться за счёт консолидации ресурсов и разделения ответственности между государством, бизнесом, учебными заведениями и гражданами. Это позволит в полной мере обеспечить поддержку детей до получения первой специальности", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что систему "Келешек" необходимо внедрить уже в следующем году.