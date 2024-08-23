Систему госзакупок хотят реформировать в Казахстане

Заместитель председателя нашей страны по делам государственной службы Салауат Муксимов на брифинге в СЦК рассказал, что изменится в сфере госзакупок, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Следующая сфера, в которой мы все еще наблюдаем формализм и бюрократию - это госзакупки. За последние три года было объявлено свыше 2 млн конкурсных процедур. За это время порядка 90 тыс признаны несостоявшимися в связи с отсутствием альтернативы, то есть второго кандидата. Однако теперь соответствие хотя бы одного потенциального поставщика предъявляемым требованиям будет достаточным, чтобы признать конкурс состоявшимся уже с первого раза, не затягивая процедуру госзакупок", - отметил Салауат Муксимов.

Указал он и на злоупотребление правом на обжалование, что зачастую становится причиной волокиты в этой сфере.

"Только за прошлый год из 750 тыс конкурсов, которые объявлялись акиматами, почти 3,5 тыс обжаловались, из которых половина жалоб оказались необоснованными и не подтвердились. Жалоба, которая может заморозить конкурсную процедуру, превратилась в инструмент давления и торга. Поэтому с 1 января 2025 года круг лиц, кто может рассматривать такие жалобы, будет сужен - это сам организатор закупок либо суд", - подчеркнул спикер.

Планируется также объединить все закупки в одном месте.

"Как известно, существует ряд систем закупа товаров и услуг - это закупки госорганов, закупки квазигоссектора, закупки АО "Самрук-Казына", закупка лекарств и медизделий, закупки продуктов питания и закупки Нацбанка. По каждому из них закупки осуществляются на различных информационных платформах, а некоторые из них до сих пор ведутся на бумаге. С учетом внесенных предложений новый закон о госзакупках требует, чтобы все закупки государственных и квазигосорганизаций велись на базе единой платформы закупки - веб-портал закупок", - резюмировал Муксимов.

Ранее он рассказал, какие госсулуг переведут в онлайн-формат в Казахстане.