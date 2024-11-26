Систему электронной очереди запустят на четырёх пунктах пропуска на границе с РФ

Казахстан с 27 ноября внедряет систему электронной очереди ещё на четырёх пунктах пропуска на границе с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет госдоходов.

Речь идёт о наиболее крупных автомобильных пунктах пропуска, что позволит охватить системой электронной очереди всю границу с Россией, отметили в КГД.

Это пункты пропуска "Жана жол" (СКО), "Сырым" (ЗКО), "Кайрак" (Костанайская область) и "Жайсан" (Актюбинская область).

На казахстанско-российской границе электронная очередь CarGoRuqsat поэтапно внедряется с ноября 2023 года и уже функционирует на 24 пунктах пропуска. Также она применяется на границе с Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном.

"CarGoRuqsat позволяет предварительно забронировать электронную очередь для пересечения границы, что обеспечивает оперативность и прозрачность её прохождения. Также CarGoRuqsat интегрирована с 18 информационными системами госорганов, за счёт чего перевозчики заблаговременно получают информацию о наличии штрафов и задолженностей, необходимости оформления соответствующих документов для перемещения товаров и др.", – отметили в КГД.

Использовать CarGoRuqsat можно как посредством приложения, так и через интернет-браузер.

С начала запуска на казахстанско-российской границе через систему электронной очереди проследовало более 88 тысяч грузовых автомашин.