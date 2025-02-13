Презентованную на полях цифрового форума Digital Almaty единую систему дронов, которую в настоящее время используют в Алматы для обеспечения общественного порядка, по инициативе акимата Северо-Казахстанской области начнут применять в целях мониторинга паводковой ситуации, передаёт BaigeNews.kz

"Дроны будут вылетать трижды в день по установленной траектории и заранее определенным маршрутам для сбора данных с территорий, подверженных паводкам. Это позволит оценивать в реальном времени состояние ледового покрытия рек, снегозапасы, моменты таяния, переливы и своевременно принимать меры", - отметил руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области Руслан Алишев.

Данные будут передаваться в Центр оперативного управления для своевременного реагирования и принятия мер.

"На сегодняшний день согласно поручения Главы государства Казахтелеком реализует проект по единой системе инфраструктуры дронов по всей территории Казахстана. У нас в ближайшее время планируется запуск порядка 100 дронов. В пилотном режиме в различных городах они используются в различных целях: мониторинг текущих ситуаций, мониторинг по ЖКХ, в сфере правоохранительной службы. Также в период паводковых ситуаций и лесных пожаров. В Северо-Казахстанской области на сегодня определены 6 точек, где планируется запускать дроны. В зависимости от ситуации будет определено сколько будет использоваться дронов в паводковый период", — рассказал заместитель председателя правления АО "Казахтелеком" Аблайхан Оспанов.

Это нововведение направлено на повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, улучшение мониторинга и обеспечение безопасности в регионах, подверженных паводковым рискам.



В дальнейшем этот опыт масштабируют на остальные регионы, которые находятся в зоне риска паводков.

Ранее сообщалось, искусственный интеллект поможет контролировать паводковую ситуацию в СКО.