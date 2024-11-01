Систему "Ак сункар" хотят внедрить в войсках – Минобороны РК

Систему "Ак сункар", предназначенную для психодиагностики призывников, хотят применять в войсках, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас она работает в военкоматах и помогает сотрудникам психологической службы провести работу с определёнными категориями людей. Идею по масштабированию проекта в СЦК озвучил замминистра обороны Дархан Ахмедиев.

"Мы планируем сегодня его расширить, масштабировать и применить в войсках. То есть в ходе прохождения службы, чтобы солдаты срочной службы, сами офицеры и контрактники могли проходить через эту систему. Она не панацея, но даёт возможность подсвечивать, скажем, нужных людей для сотрудников военной полиции, для сотрудников психологов", - объяснил Дархан Ахмедиев.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер кратко рассказал о планах по дальнейшей цифровизации оборонной сферы. И пообещал представить их на следующем брифинге в Службе центральных коммуникаций.

До этого заместитель министра обороны рассказал про изучение, так называемых, "мертвых зон", не попадающих в объективы камер видеонаблюдения. Возможность установки дополнительных камер рассматривается для усиления безопасности военнослужащих.

Кроме того Дархан Ахмедиев поделился подробностями пилотного проекта по аналитике видео с применением искусственного интеллекта. Система должна обеспечивать безопасность и обороноспособность военных объектов благодаря распознаванию лиц и номеров транспорта, обнаружению скоплений людей и контролю доступа к комнате хранения оружия.