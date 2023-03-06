Системные проблемы в сфере земельных отношений выявил Антикор

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Антикоррупционная служба совместно с Комитетом по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства провели анализ сферы земельных отношений, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Местные исполнительные органы по-своему трактовали нормы Земельного кодекса и затягивали сроки, направляя заявления о продлении аренды на рассмотрение земельных комиссий. Согласно статье 12 Земельного кодекса таких полномочий у комиссии нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Антикоре, другой немаловажной проблемой является отказ в продлении аренды в связи с истечением сроков уведомления.

Подобную практику акиматы объясняют нарушением арендаторами обязанностей по своевременному уведомлению о намерении заключить договор землепользования на новый срок.

Между тем, как рассказали в ведомстве, в случае истечения срока аренды, временный возмездный землепользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет преимущественное право перед другими лицами на заключение договора на новый срок (пункт 2 статья 37 ЗК).

"В данном случае, добросовестный арендатор имеет право на продление срока договора без заключения комиссии", - отметили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Также выявлена скрытая государственная услуга – составление договора аренды на новый срок, которая не регламентирована законодательством.

"Отсутствие регламента исключает принцип "одного окна" и способствует возникновению коррупционных рисков ввиду прямого контакта должностных лиц акимата и арендаторов земельных участков", - уточнили в Антикоре.

В настоящее время по рекомендациям Антикоррупционной службы подобная неправомерная практика прекращена в г. Алматы, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и в области Жетісу. Также Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК в адрес местных исполнительных органов направлены четкие разъяснения, исключающие практику отказа в продлении аренды на земельные участки в связи с несвоевременным уведомлением.

"Указанное разъяснение позволит устранить нарушения прав и законных интересов добросовестных землепользователей, минимизировать коррупционные риски, а также сформировать единую практику предоставления земель"- считают в ведомстве.

По информации Антикора, с начала реализации проекта "Бизнеске жол" защищены права около 70 предпринимателей в вопросах аренды земель. По словам субъектов МСБ, они периодически сталкиваются с волокитой и необоснованными отказами при продлении сроков аренды на земельные участки.