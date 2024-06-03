Системные коррупционные риски выявил Антикор в сфере здравоохранения

Антикоррупционной службой проведен внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации. Вскрыты системные коррупционные риски, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

По данным ведомства, за последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 г. – 1,6 трлн тенге, 2022 г. – 1,7 трлн тенге, 2023 г. – 2,5 трлн тенге). К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 г. – 3,8 %).

“По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения, до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат”, - говорится в сообщении.

Как показал анализ к причинам вышеперечисленных фактов относятся недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных лиц, ненадлежащий ведомственный контроль и другие.