Систематические нарушения ещё в 8 нефтегазовых контрактах выявило Минэнерго

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К выявленным ранее 27 контрактам в сфере углеводородов, имевшим систематические нарушения, Минэнерго дополнительно включило восемь контрактов на недропользование, по которым установлено неисполнение принятых контрактных обязательств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По состоянию на 20 января расторгнуты 12 контрактов, по девяти погашена задолженность на сумму 1,8 миллиарда тенге, по четырём контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности, по 10 контрактам – работа продолжается в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении.

Возвращённые государству участки недр в дальнейшем выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.

При проведении двух электронных аукционов в течение 2022 года выставлено 11 участков недр по ранее расторгнутым контрактам на недропользование. В целом, по итогам аукционов за 2022 год в бюджет страны уплачен подписной бонус порядка 26 миллиардов тенге и заявлено инвестиций в геологоразведку более чем на 50 миллиардов тенге.