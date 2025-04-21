В 2024 году количество исполнительных надписей нотариусов в Казахстане достигло рекордных 49% от общего объема исполнительных документов — 4,5 млн из 9,2 млн. Об этом сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев на пленарном заседании Сената, передаёт BaigeNews.kz.

Исполнительная надпись, как форма внесудебного взыскания, была введена в 2016 году с целью ускорения процедуры при бесспорных требованиях. Однако в Минюсте признают: из-за упрощённого порядка и слабого контроля этот механизм всё чаще используется в обход суда, что привело к искусственному росту числа исполнительных производств.

"Исполнительная надпись стала инструментом всевозможных "серых схем"", — заявил министр.

Для решения проблемы ведомство предлагает ввести автоматическое распределение исполнительных надписей между нотариусами и частными судебными исполнителями (ЧСИ), а также закрепить новые критерии вынесения таких документов.

С января 2025 года уже введён запрет для микрофинансовых организаций направлять заявления на исполнительную надпись аффилированным нотариусам. Теперь такие заявления принимаются только по месту регистрации или проживания должника.

Всего в 2024 году на исполнении у судебных исполнителей находилось 9,2 млн документов на сумму 13,5 трлн тенге. Из них взыскателям было возмещено лишь 469 млрд тенге (3,5%). В доход государства взыскано 57,7 млрд тенге, ещё 2,4 млрд тенге поступило в республиканский бюджет в виде исполнительской санкции.

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